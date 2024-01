Les contrats à terme sur le soja du Chicago Board of Trade ont chuté près de leur plus bas niveau en deux ans mercredi, les cultures brésiliennes bénéficiant d'une météo plus clémente et défiant les exportations américaines sur le marché mondial, selon les analystes.

Les contrats à terme sur le maïs ont atteint leur plus bas niveau en trois ans, tandis que le blé a terminé presque inchangé après avoir touché son plus bas niveau en sept semaines mardi.

Les opérateurs ont surveillé le potentiel de production et les exportations du Brésil, premier fournisseur mondial de soja, les pluies ayant récemment amélioré les conditions des cultures de soja et de maïs en Amérique du Sud.

Les analystes ont revu à la baisse leurs prévisions pour les récoltes brésiliennes en raison des dégâts causés par la sécheresse.

Toutefois, les expéditions de soja de février et mars vers la Chine, premier importateur mondial de cet oléagineux, sont moins chères en provenance du Brésil que du golfe du Mexique, a déclaré Arlan Suderman, économiste en chef des matières premières pour le courtier StoneX.

"Cela me fait dire que le Brésil n'est pas préoccupé par la taille de sa récolte", a déclaré M. Suderman. "Le monde peut l'obtenir beaucoup moins cher du Brésil à l'heure actuelle.

Les contrats à terme sur le soja les plus activement négociés au CBOT ont terminé en baisse de 21-1/2 cents à 12,05-3/4 dollars le boisseau. Ils ont terminé près du niveau le plus bas de la séance, à 12,05 dollars, et près du niveau le plus bas de vendredi sur deux ans, à 12,03 dollars.

Les contrats à terme sur le maïs ont perdu 1 1/4 cents pour clôturer à 4,42-1/4 dollars le boisseau, après avoir chuté plus tôt à 4,40 dollars, le niveau le plus bas depuis décembre 2020.

"Les attentes de grosses récoltes en Amérique du Sud ont fait fuir tout le monde", a déclaré Ole Houe chez IKON Commodities à Sydney.

Le maïs est également resté sous pression après que le gouvernement américain a relevé vendredi ses estimations de rendement à un niveau record et a déclaré que les stocks nationaux en décembre étaient en hausse de 13 % par rapport à l'année précédente.

Selon Matt Wiegand, courtier en matières premières chez FuturesOne, la hausse du dollar et l'absence de risque ont également pesé sur les marchés agricoles. L'indice du dollar a atteint son plus haut niveau en un mois, ce qui rend les produits agricoles américains moins attrayants pour les importateurs.

"Vous avez eu une hausse massive du dollar en début de semaine", a déclaré M. Wiegand. "Cela n'aide certainement pas.

Le blé CBOT le plus actif s'est établi en hausse de 1/2 cent à 5,82-1/2 dollars le boisseau, tandis que les contrats de blé différé se sont affaiblis. (Reportage de Tom Polansek à Chicago. Reportages complémentaires de Gus Trompiz à Paris et de Peter Hobson à Canberra ; rédaction de Marguerita Choy, Tasim Zahid et Lisa Shumaker)