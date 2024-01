Les contrats à terme sur le soja américain ont chuté à leur plus bas niveau depuis juin, le premier jour de négociation de l'année, après que des pluies aient frappé des régions sèches du Brésil et que les prévisions aient annoncé d'autres averses.

La hausse du dollar a également pesé sur les marchés agricoles, car elle rend les produits agricoles américains moins attrayants pour les importateurs. Le maïs a atteint son niveau le plus bas dans les contrats à terme du premier mois, et les contrats à terme sur le blé ont également baissé.

Les pluies favorables au Brésil ont fait baisser les cours du soja, le pays étant le premier fournisseur mondial de cet oléagineux.

"Les conditions météorologiques se sont améliorées", a déclaré Don Roose, président de la société de courtage U.S. Commodities dans l'Iowa.

"Les zones sèches se sont réduites. Les prévisions indiquent que les conditions météorologiques seront plus normales au cours des dix prochains jours environ.

Le temps chaud et sec a déjà nui aux cultures dans les régions septentrionales et incité les analystes à revoir à la baisse leurs prévisions de récolte. Le cabinet de conseil en agroalimentaire StoneX a réduit mardi son estimation de la récolte de soja du Brésil à 152,8 millions de tonnes métriques, contre 161,9 millions de tonnes.

"Les pluies dans les régions septentrionales contribuent à améliorer lentement l'humidité et les conditions de culture", a déclaré le prévisionniste Maxar.

Les opérateurs ont également surveillé les conditions météorologiques en Argentine, où les agriculteurs ont bien progressé dans l'ensemencement du soja et du maïs à la suite des pluies abondantes qui se sont abattues récemment sur le pays.

Les contrats à terme de soja de mars du Chicago Board of Trade ont terminé en baisse de 24-1/2 cents à 12,73-1/2 dollars le boisseau et ont touché leur prix le plus bas depuis le 29 juin.

Le maïs de mars a clôturé en baisse de 7-1/2 cents à 4,63-3/4 dollars le boisseau, après avoir atteint son plus bas niveau à 4,62-1/2 dollars. Le blé de mars a quant à lui perdu 21-1/4 cents pour clôturer à 6,06-3/4 dollars le boisseau au CBOT.

Les fonds étaient

vendeurs nets

de soja, de maïs et de blé.

Après la fermeture des marchés, le ministère américain de l'agriculture a déclaré que 6 millions de tonnes, soit 200,1 millions de boisseaux, de soja ont été vendues à l'étranger.

écrasé

en novembre. Les analystes avaient

s'attendaient à ce que

5,991 millions de tonnes, soit 199,7 millions de boisseaux.

Les négociants en céréales ont également continué à surveiller les risques en mer Rouge et en Ukraine, un important exportateur de cultures. (Reportage de Tom Polansek à Chicago, édition de Mark Potter et David Gregorio)