Les contrats à terme sur le soja du Chicago Board of Trade ont chuté à leur plus bas niveau en 2020 mercredi, tandis que le maïs est resté proche de son plus bas niveau en quatre ans, les conditions favorables des récoltes aux États-Unis ayant maintenu les prix sous contrôle.

Plusieurs contrats de soja et de maïs ont atteint leur plus bas niveau à vie, les opérateurs estimant que les prévisions météorologiques américaines ne représentent qu'une menace limitée pour les cultures au cours de la période de croissance estivale.

Les opérateurs s'attendent à ce que le ministère américain de l'agriculture augmente ses stocks de fin de campagne et ses estimations de production pour le maïs américain dans un rapport mensuel sur l'offre et la demande vendredi.

"La pression de l'offre continue de peser lourdement sur les prix", a déclaré Mark Soderberg, analyste chez ADM Investor Services.

Le contrat de soja le plus actif a baissé de 13 cents à 10,67 dollars le boisseau, atteignant son point le plus bas depuis le 4 novembre 2020, tandis que les contrats d'août et de septembre ont atteint leur plus bas niveau à vie.

Le contrat de maïs le plus actif a terminé en baisse de 1 1/4 cent à 407,25 $ le boisseau. Les contrats à terme sur le maïs de septembre et de mars ont atteint leur niveau le plus bas à vie.

Le blé CBOT a clôturé en baisse de 10-1/2 cents à 5,61-1/2 $ le boisseau.

Le soja a continué à baisser, les négociants restant préoccupés par la faiblesse de la demande d'exportation américaine, bien que le ministère américain de l'agriculture ait confirmé des ventes privées de 132 000 tonnes de soja à la Chine pour des livraisons en 2024/2025.

"Le marché semble déçu par cette vente", a déclaré M. Soderberg. "Toute la demande chinoise est allée au Brésil, et la demande chinoise est plus faible.

Les opérateurs surveilleront les estimations actualisées de l'USDA pour la production sud-américaine dans son rapport de vendredi, un jour après que l'agence brésilienne Conab ait publié ses prévisions mensuelles de récolte nationale.

En ce qui concerne le blé, la bonne récolte américaine et l'amélioration des perspectives de récolte en Russie ont créé une pression sur l'offre, contrebalançant les craintes d'une forte baisse de la récolte française, selon les analystes.

La chute des prix russes a mis en évidence la concurrence à l'exportation du blé, tandis que les nouvelles selon lesquelles l'Inde vendra du blé provenant de ses réserves ont tempéré le discours selon lequel le pays pourrait bientôt se tourner vers les importations, ont déclaré les négociants. (Reportage de Heather Schlitz. Reportages complémentaires de Gus Trompiz à Paris et de Bernadette Christina en Indonésie ; rédaction de Mrigank Dhaniwala, Arun Koyyur et Richard Chang)