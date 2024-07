Les spéculateurs ont entamé le mois de juillet avec les opinions les plus baissières jamais exprimées en milieu d'année sur le maïs et le soja de Chicago, et les prix ont récemment atteint les niveaux les plus bas depuis 2020, les craintes concernant l'offre s'étant pratiquement évanouies.

Au cours de la semaine qui s'est achevée le 2 juillet, les gestionnaires de fonds ont augmenté leur position courte nette sur les contrats à terme et les options sur le maïs du CBOT à 336 538 contrats, contre 277 666 la semaine précédente, se rapprochant ainsi de la position courte historique de 340 732 contrats établie en février.

C'est ce qui ressort des données publiées lundi après-midi par la Commodity Futures Trading Commission des États-Unis, reportées par rapport à la publication habituelle du vendredi en raison des vacances du 4 juillet.

Les deux tiers de la dernière vente de maïs sont dus à la sortie des positions longues, et le mouvement a été associé à une baisse de 5 % des contrats à terme sur le maïs de décembre du CBOT. Le 28 juin, le maïs est passé sous la barre des 4 dollars le boisseau pour la première fois depuis novembre 2020, le ministère américain de l'agriculture ayant estimé que les plantations américaines étaient bien supérieures aux prévisions des analystes.

En temps réel, les gestionnaires de fonds pourraient être assis à des niveaux records de vente à découvert de maïs, les contrats à terme de décembre ayant encore chuté de 3,2 % au cours des journées de mercredi, de vendredi et de lundi.

Lundi après-midi, l'USDA a fait état d'une amélioration d'un point de pourcentage de l'état du maïs et du soja aux États-Unis, alors que les analystes s'attendaient à ce qu'il n'y ait pas de changement. Les conditions météorologiques généralement favorables aux États-Unis, tant observées que prévues, ont pesé sur les prix à terme du maïs et du soja.

Lundi, les prix du soja de novembre du CBOT se sont établis à 10,99-1/2 $ le boisseau, le premier prix inférieur à 11 $ des contrats les plus actifs depuis novembre 2020. Les échanges de lundi ont mis fin à des pertes de 1,2 % pour le soja au cours des trois dernières séances.

Les fèves de novembre ont gagné un point au cours de la semaine qui s'est terminée le 2 juillet, mais pour la cinquième semaine consécutive, les gestionnaires de fonds ont augmenté leur position courte nette sur le soja, qui est passée à 140 926 contrats à terme et options, contre 129 663 la semaine précédente. Le record est de 171 999 contrats, établi au début du mois de mars.

Les spéculateurs se sont empressés de se débarrasser de leurs énormes positions courtes sur le soja tout au long du mois de mai en raison des inquiétudes concernant les récoltes brésiliennes, mais ces inquiétudes se sont à nouveau atténuées en juin. Il y a une semaine, l'attaché de l'USDA a réduit sa récolte de soja brésilien pour 2023-24 de 2,6 millions de tonnes métriques pour la porter à 150 millions, ce qui est inférieur à la prévision officielle de l'USDA qui est de 153 millions.

Les rapports de l'USDA du 28 juin étaient neutres pour le soja, les plantations étant inférieures aux attentes, mais les stocks trimestriels étant supérieurs. Le rapport mensuel de l'USDA sur l'offre et la demande est attendu vendredi à midi EDT (1600 GMT).

PRODUITS DE SOJA ET BLÉ

L'huile de soja de décembre du CBOT a bondi de 9,1% au cours de la semaine terminée le 2 juillet, sa meilleure performance en un an, et les gestionnaires de fonds ont été acheteurs nets de plus de 46 000 contrats à terme et options, le plus grand nombre pour une semaine depuis août 2019. Cela a réduit leur position courte nette à 61 854 contrats et a été principalement le résultat de la couverture des positions courtes.

Le soja de décembre a chuté de plus de 4% au cours de la semaine achevée le 2 juillet, et les gestionnaires de fonds ont été vendeurs nets pour la deuxième semaine consécutive, réduisant leur position longue nette à 73 459 contrats à terme et contrats d'option, contre 87 367 une semaine plus tôt.

Le tourteau de décembre s'est négocié à 320,60 dollars la tonne courte lundi, le niveau le plus bas des contrats les plus actifs depuis octobre 2021. L'huile de soja de décembre a atteint son plus haut niveau en trois mois vendredi et a augmenté de plus de 3 % au cours des trois dernières séances, bien que le règlement de lundi de 48,26 cents par livre soit inférieur à la même date au cours des trois années précédentes, lorsque l'huile se négociait plus près de 60 cents.

Les contrats à terme sur le blé de septembre du CBOT ont augmenté de près de 4 % au cours de la semaine qui s'est achevée le 2 juillet, mais les gestionnaires de fonds ont ajouté environ 3 500 contrats à leur position courte nette, qui a atteint un sommet de 10 semaines de 73 974 contrats à terme et d'options.

Les contrats à terme sur le blé ont baissé d'environ 2 % au cours des trois dernières séances, bien que le prix de 5,70-1/2 $ le boisseau fixé lundi soit supérieur au niveau le plus bas des contrats de septembre, à savoir 5,50 $, établi au début du mois de mars. Karen Braun est analyste de marché pour Reuters. Les opinions exprimées ci-dessus sont les siennes.