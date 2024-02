LONDRES, 2 février (Reuters) - Les prix alimentaires mondiaux sont tombés en janvier à leur plus bas niveau en près de trois ans, sous l'effet de la baisse des prix des céréales et de la viande, montre l'indice mensuel de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) publié vendredi.

L'indice des prix de l'alimentation de la FAO s'est établi en moyenne à 118,0 points en janvier, contre 119,1 le mois précédent, a annoncé l'agence vendredi.

Ce niveau est le plus faible depuis février 2021.

"Les prix mondiaux du blé à l'exportation ont baissé en janvier sous l'effet d'une forte concurrence entre les exportateurs et de l'arrivée sur les marchés des récoltes des pays de l'hémisphère Sud", déclare la FAO.

L'agence onusienne souligne aussi que les prix du maïs ont fortement baissé, grâce à de meilleures conditions pour les cultures et le début de la récolte en Argentine, ainsi qu'une offre plus importante aux Etats-Unis.

L'indice des prix de la viande a baissé pour un septième mois consécutif, l'abondance des stocks dans les principaux pays exportateurs ayant fait chuter les prix de la viande de volaille, de bovins et de porcins, selon la FAO.

Dans un autre rapport, la FAO déclare que la production céréalière mondiale en 2023 devrait atteindre un record de 2.836 milliards de tonnes, une hausse de 1,2% par rapport à 2022.

La production mondiale de céréales secondaires a été révisée à un niveau record de 1.523 milliards de tonnes, après un ajustement à la hausse de 12 millions de tonnes.

"Cette révision intègre les nouvelles données officielles du Canada, de la Chine, de la Turquie et des Etats-Unis, où la combinaison de rendements plus élevés et de superficies récoltées plus importantes que prévu a conduit à des estimations de production de maïs plus élevées", indique la FAO. (Reportage Nigel Hunt, version française Corentin Chappron, édité par Bertrand Boucey)