Le maïs de Chicago a perdu du terrain jeudi, s'échangeant autour d'un plus bas de près de trois ans atteint en début de semaine, alors que l'avancée de la récolte américaine s'ajoute à l'abondance de l'offre de l'exportateur rival, le Brésil.

Le blé a baissé, l'abondance de l'offre dans la région de la mer Noire l'emportant sur les signes de reprise de la demande de la part des grands importateurs.

"Nous avons procédé à une nouvelle révision à la baisse de nos prévisions pour le prix moyen des contrats à terme de maïs du deuxième mois cotés au CBOT en 2023, à la suite de notre précédente révision à la baisse du 15 juin", a déclaré BMI Research, une unité de Fitch Group, dans une note.

"Nous estimons désormais que les prix s'établiront en moyenne à 5,55 dollars le boisseau sur la période de douze mois, ce qui laisse présager un niveau de prix moyen proche de 5,00 dollars le boisseau jusqu'à la fin de l'année 2023."

Le contrat de maïs le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) a glissé de 0,4% à 4,80-1/2 le boisseau, à 0321 GMT, après avoir atteint son plus bas niveau depuis décembre 2020 mardi à 4,67-3/4 le boisseau.

Le blé a perdu 0,6% à 5,85-1/4 le boisseau et le soja a cédé 0,7% à 13,10-1/4 le boisseau.

Les prix du maïs sont susceptibles de subir des pressions en raison de l'augmentation de l'offre mondiale. Le Brésil a produit une récolte exceptionnelle en début d'année et la récolte américaine s'accélère.

Toutefois, l'agence brésilienne d'approvisionnement alimentaire et de statistiques Conab a prédit mardi en fin de journée une baisse de 9,1 % de la récolte totale de maïs du Brésil pour le cycle 2023/2024.

Sur le plan technique, le maïs de décembre du CBOT pourrait grimper dans une fourchette de 4,84-3/4 à 4,87 dollars le boisseau, car il est remonté au-dessus d'un canal descendant, selon Wang Tao, analyste de marché Reuters pour les aspects techniques.

Plusieurs achats de blé ont été signalés mercredi.

Les analystes interrogés par Reuters estiment que le ministère américain de l'Agriculture (USDA) annoncera jeudi des ventes à l'exportation de blé américain de 250 000 à 600 000 tonnes pour la semaine achevée le 14 septembre.

Du côté de l'offre, le blé russe bon marché continue d'affluer sur le marché, les négociants notant de nombreuses offres à 270 dollars la tonne FOB.

La semaine dernière, les contrats à terme sur le blé à Chicago sont tombés à 5,70 dollars le boisseau, leur plus bas niveau depuis 33 mois, en raison d'une surabondance de l'offre.

Sur le marché du soja, le ministère américain de l'agriculture a confirmé la vente de 120 000 tonnes de fèves américaines à des acheteurs inconnus pour livraison en 2023/24.

Toutefois, la concurrence du Brésil a réduit la demande de soja américain. Les données chinoises ont montré que les importations de soja en provenance du Brésil ont augmenté de 45 % en glissement annuel en août.

Les analystes estiment que l'USDA annoncera des ventes de soja américain de 550 000 à 1 200 000 tonnes et des ventes de maïs de 550 000 à 1 100 000 tonnes pour la semaine se terminant le 14 septembre.

Les fonds de matières premières ont été acheteurs nets de contrats à terme CBOT sur le soja, le maïs, le soja et le blé mardi, selon les négociants, et vendeurs nets de contrats à terme sur l'huile de soja.