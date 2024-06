Le maïs de Chicago a perdu du terrain jeudi, avec des prix en baisse pour la deuxième séance, tandis que le soja a été largement modéré, les opérateurs se positionnant avant les données sur les surfaces cultivées aux États-Unis.

Les prix du blé ont légèrement augmenté après avoir été pratiquement stables lors de la séance précédente.

FONDAMENTAUX

* Le contrat de maïs le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en baisse de 0,1% à 4,36 dollars le boisseau, à 00h55 GMT, et le soja était stable à 11,07 dollars le boisseau. Le blé a augmenté de 0,1% à 5,61-1/4 dollars le boisseau.

* Les traders se sont positionnés avant la publication des données du Département américain de l'agriculture (USDA). L'agence doit publier son prochain rapport trimestriel sur les stocks de juin et son rapport sur les surfaces cultivées en 2024 vendredi à 1600 GMT.

* Le marché continue d'évaluer l'impact des inondations et de la chaleur extrême dans les principales régions productrices de maïs et de soja du centre des Etats-Unis.

* Le marché du blé s'est redressé après avoir chuté en début de semaine, la récolte américaine progressant rapidement, avec de bons rendements, et les conditions météorologiques se sont stabilisées en Russie et dans la mer Noire.

* L'Inde a autorisé mercredi des importations limitées de maïs, d'huile de tournesol brute, d'huile de colza raffinée et de lait en poudre dans le cadre de contingents tarifaires (TRQ), où les importateurs ne paient aucun droit ou des droits plus faibles, alors que New Delhi tente de réduire l'inflation alimentaire.

* Les fonds de matières premières ont été vendeurs nets de contrats à terme sur le maïs, le soja et la farine de soja sur le CBOT mercredi, selon les négociants. Ils étaient acheteurs nets de blé et d'huile de soja.

NOUVELLES DU MARCHÉ

* Le dollar américain a atteint mercredi son plus haut niveau par rapport au yen japonais en près de 38 ans, et les investisseurs spéculent beaucoup sur la possibilité d'une intervention des autorités japonaises pour renforcer la monnaie du pays, tandis que les principaux indices boursiers américains ont grimpé.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 0900 EU Consumer Confid. Final Juin 1230 US Durable Goods May 1230 US GDP Final Q1 1230 US Initial Jobless Clm Weekly (Reporting by Naveen Thukral ; Editing by Sherry Jacob-Phillips)