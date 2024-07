Depuis le début de la saison, les conditions météorologiques dans la Corn Belt américaine sont globalement moins inquiétantes que les années précédentes, bien que les producteurs de Crop Watch aient adopté un point de vue relativement conservateur sur le potentiel de rendement en raison de divers problèmes survenus depuis les semis.

Il s'agit notamment du temps humide du printemps qui a entravé la levée du maïs, et une poignée de champs de maïs de Crop Watch sont encore inégaux à cause de cela. Un temps excessivement frais, nuageux et humide a freiné les cultures dans certaines régions du nord et de l'ouest.

Les vestiges de la tempête tropicale Beryl pourraient apporter un déluge en milieu de semaine dans certaines parties de l'Illinois, de l'Indiana et de l'Ohio, mais le reste de la Corn Belt devrait rester plus sec, ce qui, combiné à des températures modérées à chaudes, constitue une perspective largement favorable.

De nombreux champs de maïs de Crop Watch seront en cours de pollinisation au cours des deux prochaines semaines, et il s'agirait d'une période critique pour bénéficier de conditions météorologiques idéales. La plupart des champs de soja de Crop Watch sont en cours de floraison, mais très peu ont commencé à former des gousses.

YIELDS

Les producteurs de Crop Watch ont attribué chaque semaine des notes d'état à leurs champs sur une échelle de 1 à 5, similaire au système du ministère américain de l'agriculture où 1 correspond à très mauvais, 3 à moyen et 5 à excellent.

Ils continueront à évaluer l'état des cultures, qui est principalement une évaluation visuelle, mais ils ont maintenant ajouté des notes de rendement, également sur une échelle de 1 à 5. Ces notes reflètent la meilleure estimation par les producteurs du potentiel de rendement actuel : 3 correspond à la moyenne de l'exploitation, 4 à un rendement nettement supérieur à la moyenne et 5 à l'une des meilleures récoltes de tous les temps.

Le rendement moyen non pondéré du maïs commence à 3,34, soit le rendement le plus bas de la semaine depuis le début du format Crop Watch à 11 champs en 2021. Le rendement de cette semaine a oscillé entre 3,86 et 4,07 au cours des trois années précédentes, et les rendements finaux ont atteint 3,82 en 2023, 3,57 en 2022 et 3,86 en 2021.

Les meilleurs résultats en matière de rendement du maïs se trouvent dans les États de l'I, l'ouest de l'Iowa et l'Indiana obtenant des notes parfaites de 5. L'est de l'Iowa a une note de 4 et le Minnesota, le Kansas et l'Illinois ont tous des rendements de maïs de l'ordre de 3. Le maïs de l'Ohio est le moins bien noté, avec une note de 2, en raison des très faibles précipitations de ces dernières semaines, mais cela n'est pas nécessairement représentatif d'une zone étendue.

Le rendement du soja dans les 11 champs commence à 3,57, ce qui est également la note la plus basse de Crop Watch pour la semaine depuis au moins 2021. Les résultats de la semaine vont de 3,68 (2022) à 4,07 (2023), et c'est en 2021 que le rendement final est le plus élevé, à 3,89. L'année dernière, le rendement final était de 3,5 et en 2022 de 3,64.

L'Indiana est le seul producteur de soja à avoir un rendement de 5, bien que l'Ohio, les deux régions de l'Illinois et l'ouest de l'Iowa se situent dans la fourchette de 4. Les rendements les plus faibles sont ceux du Dakota du Nord, du Minnesota et du Nebraska, qui se situent tous dans la fourchette 2.

Bien que le rendement initial du soja pour 2024 soit similaire au rendement final pour 2023, les producteurs des États de l'I sont plus optimistes quant aux perspectives de cette année par rapport à celles de l'année dernière, bien que ce soit l'inverse pour les régions du nord et de l'ouest ainsi que pour l'Ohio.

CONDITIONS

Les notes moyennes des semaines sur l'état des cultures sont plus élevées que le potentiel de rendement, ce qui indique que les producteurs ne sont pas convaincus que la culture reflète visuellement les difficultés limitant le rendement depuis les semis.

L'état moyen du maïs est passé de 3,5 la semaine précédente à 3,57, une forte baisse dans l'Ohio et une réduction dans le Dakota du Sud ayant été compensées par des hausses au Nebraska, dans l'ouest de l'Iowa et de l'Indiana, et par une forte hausse dans le sud-est de l'Illinois, où des pluies d'une valeur d'un million de dollars sont tombées jeudi.

L'état moyen du soja est passé de 3,8 à 3,75, les réductions plus importantes dans l'est de l'Iowa, l'Ohio et le Dakota du Sud l'emportant sur les gains dans le sud-est de l'Illinois, l'ouest de l'Iowa, le Nebraska et le Dakota du Nord.

Parmi les citations des producteurs de la semaine, citons l'ouest de l'Iowa : Je n'ai jamais vu une meilleure récolte de maïs. L'optimisme est plus prudent au Kansas : La situation est bonne, mais pas extraordinaire.

Malgré les difficultés rencontrées avec le maïs de l'Ohio, les haricots ont reçu un peu de pluie et le producteur est satisfait : La floraison semble étonnante et les gousses précoces sont impressionnantes.

Voici les États et les comtés où se trouvent les champs de maïs et de soja de 2024 Crop Watch : Kingsbury, Dakota du Sud ; Freeborn, Minnesota ; Burt, Nebraska ; Rice, Kansas ; Audubon, Iowa ; Cedar, Iowa ; Warren, Illinois ; Crawford, Illinois ; Tippecanoe, Indiana ; Fairfield, Ohio. Dans le Dakota du Nord, le soja se trouve dans le comté de Griggs et le maïs dans le comté de Stutsman. Karen Braun est analyste de marché pour Reuters. Les opinions exprimées ci-dessus sont les siennes. (Reportage de Karen Braun, édition de Matthew Lewis)