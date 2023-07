New York (awp/afp) - Les cours du blé, du maïs et du soja chutaient mercredi après la publication du rapport mensuel du ministère américain de l'Agriculture (USDA), dont les estimations de rendement sont ressorties au-dessus des attentes du marché.

"Les marchés américains baissent parce qu'ils ont augmenté (l'estimation de) la production américaine de maïs et de blé", a commenté Damien Vercambre, du cabinet Inter-Courtage.

Dans l'édition de juillet de son rapport Wasde, l'USDA table en effet sur un rendement du blé américain en hausse de près de 3% par rapport à l'estimation de juin.

Quant au maïs, le gouvernement américain a relevé de 1,4 million de tonnes sa projection de production sur la campagne en cours, selon le document publié mercredi, principalement du fait d'un accroissement des surfaces dédiées au grain jaune.

"Les fonds (d'investissement qui sont engagés dans les matières premières) avaient lourdement acheté ces derniers temps" et "sont en train de revendre parce qu'au niveau américain, on a des stocks (de fin de période) un peu plus lourds que prévu", a décrit Damien Vercambre.

Au niveau mondial, la production de blé a néanmoins été revue en baisse, avec des contractions au Canada, en Argentine et en Union européenne qui font plus que compenser la hausse américaine.

"C'est un bilan qu'il faut exclusivement lire au niveau américain pour expliquer" le décrochage des cours à la Bourse de Chicago, a prévenu Damien Vercambre.

Vers 17H30 GMT, le blé américain perdait ainsi 3,07%, tandis que le maïs abandonnait 3,58% et le soja 1,74% sur les principales échéances.

Le marché européen avait clôturé avant la publication du rapport.

Pour Michael Zuzolo, de Global Commodity Analytics and Consulting, l'effet des chiffres publiés mercredi a été renforcé par les conditions météorologiques actuelles, favorables aux cultures aux États-Unis.

"La pluie tombe drue dans les régions les plus sèches de l'Iowa et il semble qu'elle va se déplacer vers l'Illinois", détaille l'analyste, au sujet des deux plus gros États producteurs de maïs qui assurent, au total, près d'un tiers de la récolte américaine.

Le marché a aussi été surpris par le maintien de l'estimation de rendement du soja américain, "alors qu'on s'attendait à ce qu'elle soit abaissée", a souligné Dewey Strickler, d'Ag Watch Market Advisors.

Autre élément négatif pour les cours de l'oléagineuse, "les exportations (américaines) ont chuté", a relevé Jake Hanley, de Teucrium Trading, avec 3,4 millions de tonnes en moins par rapport à la précédente estimation.

