New York (awp/afp) - L'estimation de récolte américaine de blé a été revue en nette hausse, vendredi, par le ministère de l'Agriculture (USDA), prenant le marché par surprise et provoquant un décrochage des cours.

L'USDA table désormais sur une production de 54,7 millions de tonnes aux États-Unis pour la campagne en cours (de début juin à fin mai de l'année suivante), soit 7% de plus que lors de la précédente estimation, publié en juin, selon le rapport WASDE publié vendredi.

Le blé a bénéficié, cette année, de conditions relativement favorables dans les grandes régions de production, avec des précipitations satisfaisantes.

Le ministère américain annonce désormais un rendement qui, s'il se confirmait, serait le deuxième de l'histoire, derrière la récolte de 2016.

Cette accélération de la production de la céréale reine survient alors que les États-Unis sont plus que jamais considérés comme un fournisseur d'appoint sur le marché du blé, dominé par la Russie et ses tarifs défiant, le plus souvent, toute concurrence.

Sur la campagne 2023/24, les exportations américaines de blé ont ainsi flanché de 5,5% sur un an.

Outre les États-Unis, l'USDA a aussi remonté, dans une moindre mesure, ses attentes pour les récoltes argentine et canadienne.

Vendredi, le ministère a aussi augmenté le chiffre de la récolte mondiale précédente, celle de 2023/24, ce qui a pour effet de faire grimper les stocks de début de campagne.

Dès lors, en combinant tous ces facteurs et malgré une petite croissance attendue de la consommation animale, l'estimation des stocks mondiaux de blé pour la fin de la campagne en cours a été remontée de 2%.

En réaction, le contrat le plus échangé sur le blé d'hiver de catégorie SRW (Soft Red Winter Wheat) est tombé à son plus bas niveau depuis cinq mois, à 5,5075 dollars le boisseau (environ 27 kg).

"La récolte plus abondante n'est pas une surprise, mais la hausse des stocks de fin de période est supérieure aux prévisions les plus élévées des analystes", a réagi Michael Zuzolo, de Global Commodity Analytics and Consulting. "C'est ce qui a fait plonger les cours et ça pourrait même aller plus loin", selon l'analyste.

Le maïs a aussi vu un relèvement de l'estimation de production américaine (+1,6%) par rapport au chiffre publié en juin.

Mais cette réévaluation est compensée par une contraction de la récolte attendue en Union européenne, en Russie et au Canada, ainsi que par une hausse sensible de la consommation animale.

Dès lors, les cours du grain jaune se sont raffermis après publication.

"Le rapport est baissier pour le blé et neutre pour le maïs", a commenté Arthur Portier, analyste du cabinet Agritel (Groupe Argus Media).

