19 février (Reuters) - Un vraquier américain battant pavillon grec a signalé deux attaques de missiles lundi dans le golfe d'Aden et a demandé une assistance militaire, ont indiqué des sources du ministère grec des Transports Maritimes et la société britannique de sécurité maritime Ambrey.

Séparément, l'agence britannique United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) a déclaré avoir reçu un rapport d'un navire situé à 100 milles à l'est du port yéménite d'Aden indiquant une explosion à proximité.

Selon deux sources du ministère grec des Transports maritimes, le vraquier Sea Champion, avec 23 membres d'équipage, naviguait entre l'Argentine et le golfe d'Aden et transportait des céréales lorsqu'il a été attaqué. Il y a eu deux tentatives d'attaque avec des missiles qui ont explosé à 10-15 mètres du navire, endommageant une fenêtre, ont ajouté les sources.

Ambrey et UKMTO ont tous deux déclaré que le vraquier et son équipage, dont cinq membres grecs, étaient en sécurité et se dirigeaient vers le prochain port.

Depuis la mi-novembre, les rebelles houthis du Yémen, alliés de l'Iran, lancent des attaques répétées de drones et de missiles contre des navires commerciaux en mer Rouge et dans le détroit de Bab el Mandeb, affirmant agir en solidarité avec les Palestiniens de Gaza.

Plus tôt lundi, les Houthis ont déclaré avoir mené une attaque dans le golfe d'Aden contre le cargo Rubymar, qui risquerait à présent de sombrer.

