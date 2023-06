Les contrats à terme sur le maïs et le soja aux États-Unis ont prolongé leurs gains dans les premiers échanges vendredi sur les inquiétudes concernant les rendements après que les prévisions aient signalé un temps plus sec dans certaines parties de la ceinture de culture du Midwest.

FONDAMENTAUX

* Le contrat de soja le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en hausse de 0,18% à 14,30-3/4 dollars le boisseau, à 01h24 GMT, après avoir atteint son plus haut niveau en un mois jeudi.

* Le blé a perdu 0,23% à 6,60 dollars le boisseau sur des prises de bénéfices, tandis que le maïs a légèrement augmenté de 0,32% à 6,25-1/4 dollars le boisseau, après avoir atteint son plus haut niveau en près de deux mois jeudi.

* Une période de temps sec après la saison des semis a mis à mal les cultures dans le Midwest américain, ce qui fait craindre que la récolte record de maïs et de soja ne soit pas à la hauteur des attentes.

* Selon les données de la National Oilseed Processors Association (NOPA) publiées jeudi, le volume de soja trituré aux États-Unis en mai a dépassé la plupart des estimations commerciales et a atteint son niveau le plus élevé pour le cinquième mois de l'année.

* Les fonds de matières premières ont été des acheteurs nets de contrats à terme sur le soja, le maïs, le blé, l'huile de soja et la farine de soja du Chicago Board of Trade jeudi, selon les négociants.

* Le Kremlin a déclaré qu'il ne voyait pas de perspectives positives en ce qui concerne le renouvellement de l'accord sur les céréales de la mer Noire, étant donné que certaines parties de l'accord concernant la Russie n'ont pas été respectées.

* Les exportations de céréales d'Amérique du Sud devraient éclipser les cargaisons de la mer Noire cette année, alors que les doutes sur l'accord avec l'Ukraine soutenu par l'ONU augmentent et que les négociants internationaux réduisent leurs activités commerciales en Russie, a déclaré un haut responsable du groupe Cargill, spécialisé dans les produits de base.

* L'Irak, qui a acheté 400 000 tonnes de blé australien en février, a reçu une cargaison et s'attend à ce que d'autres cargaisons continuent d'arriver jusqu'en septembre, a déclaré jeudi l'agence de presse de l'État irakien.

NOUVELLES DU MARCHÉ

Les banques centrales ont envoyé un "non" retentissant aux marchés qui pariaient que la récession les obligerait à réduire leurs taux d'intérêt, laissant les gestionnaires de fonds dans l'incertitude quant à la direction à prendre à l'approche de la seconde moitié de l'année.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT)

0230 Japon La Banque du Japon annoncera sa décision de politique monétaire ;

Le gouverneur Kazuo Ueda tiendra une conférence de presse

0900 Zone Euro IPCH Final MM, YY Mai

1400 US U Mich Sentiment Prelim June (Reporting by Rajendra Jadhav ; Editing by Sherry Jacob-Phillips)