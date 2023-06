Le négociant en grains américain Bunge et la société Viterra, soutenue par Glencore, ont annoncé mardi un accord de fusion de 18 milliards de dollars, créant ainsi l'une des plus grandes sociétés de négoce agricole au monde.

L'opération rapproche Bunge de ses principaux rivaux Archer-Daniels-Midland et Cargill et sera examinée de près par les autorités de régulation antitrust.

Bunge est déjà le plus grand transformateur d'oléagineux au monde et les analystes ont déclaré que ses activités de trituration et celles de Viterra pourraient faire l'objet d'un examen réglementaire au Canada et en Argentine.

L'année dernière, Bunge a été le plus grand exportateur de maïs et de soja du Brésil, première source mondiale de cultures de base pour la fabrication d'aliments pour animaux et de biocarburants, selon les données de l'agent maritime Cargonave. Viterra était le troisième exportateur de maïs et le septième expéditeur de soja.

Ensemble, ces entreprises ont représenté environ 23,7 % des exportations de maïs brésilien en 2022 et 20,9 % des exportations de soja brésilien, selon les données de Cargonave.

Aux États-Unis, les activités d'achat et de vente de céréales de Viterra se sont développées grâce à l'achat de Gavilon l'année dernière. La fusion renforcerait les activités d'exportation de céréales et de transformation d'oléagineux de Bunge dans le deuxième exportateur mondial de maïs et de soja, où sa présence est moins importante que celle d'ADM et de Cargill.

L'opération permet également à Bunge d'accroître sa capacité physique de stockage et de manutention des céréales en Australie, grand exportateur de blé, où la société n'exploite actuellement que deux silos à grains et un terminal portuaire dans l'ouest du pays. Viterra possède 55 sites de stockage en Australie-Méridionale et dans l'ouest de l'État de Victoria, ainsi que six terminaux d'exportation de céréales en vrac.

Le premier producteur mondial d'huiles végétales a également conclu des partenariats avec la major pétrolière Chevron et le géant des semences et des produits chimiques Bayer afin de répondre à la demande croissante de matières premières pour les carburants renouvelables.

En Ukraine, premier producteur mondial de tournesol et premier fournisseur d'huile de tournesol, l'entité combinée Bunge-Viterra posséderait trois usines de traitement des graines oléagineuses dans le sud et l'est du pays, à Kharkiv, Dnipro et Mykolaiv.

L'acquisition de Viterra permettrait à Bunge d'aligner son chiffre d'affaires, qui était de 67,2 milliards de dollars en 2022, sur celui d'ADM, qui a enregistré des ventes de près de 102 milliards de dollars l'année dernière.

Début 2017, Viterra, alors connue sous le nom de Glencore Agriculture, a tenté de racheter Bunge, qui était alors évaluée à 11 milliards de dollars. La tentative de rachat a été rejetée.