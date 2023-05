La Commission européenne a annoncé des restrictions sur les importations de céréales, de maïs, de colza et de graines de tournesol ukrainiens en Pologne, en Hongrie, en Roumanie, en Slovaquie et en Bulgarie jusqu'au 5 juin.

Cette mesure a conduit la Pologne, la Hongrie, la Slovaquie et la Bulgarie à lever les interdictions unilatérales d'importation qu'elles avaient imposées en invoquant la nécessité de protéger leurs agriculteurs. La Roumanie n'avait pas interdit les importations.

Voici quelques-unes des questions qui se posent :

POURQUOI L'UKRAINE EXPORTE-T-ELLE VIA L'EUROPE DE L'EST ?

L'Ukraine exportait principalement des produits agricoles par les ports de la mer Noire jusqu'à ce qu'ils soient bloqués par la Russie l'année dernière.

Trois ports de la région d'Odessa ont ensuite été rouverts dans le cadre d'un pacte conclu en juillet sous l'égide des Nations unies, afin de créer un couloir d'exportation sûr pour contribuer à la lutte contre la crise alimentaire mondiale.

D'autres ports ukrainiens, dont l'un des plus importants, celui de Mykolaiv, restent fermés.

L'Ukraine, l'un des principaux exportateurs mondiaux de céréales et d'oléagineux, s'est tournée vers les voies terrestres et a développé ses exportations via les petits ports du Danube.

La route terrestre la plus facile, qui passe par le nord du Bélarus, en territoire russe, a été fermée, ce qui oblige l'Ukraine à faire passer autant de céréales que possible par l'Europe de l'Est.

Pour faciliter cette option, l'Union européenne a annoncé une suspension d'un an des droits d'importation pour l'Ukraine, à compter de juin 2022.

DE COMBIEN ONT AUGMENTÉ LES EXPORTATIONS VERS L'EUROPE DE L'EST ?

L'augmentation des exportations de céréales et d'oléagineux ukrainiens vers l'Union européenne de l'Est a été considérable.

Les données douanières ukrainiennes montrent qu'en 2022, 3,39 millions de tonnes de maïs, 1,47 million de tonnes de blé et 529 689 tonnes d'orge ont été exportées vers la Roumanie.

En 2021, seules 526 tonnes de maïs ont été exportées, sans aucun envoi de blé ou d'orge.

La Pologne, quant à elle, a reçu 2,08 millions de tonnes de maïs, 579 315 tonnes de blé et 44 114 tonnes d'orge en 2022.

L'année précédente, la Pologne n'avait reçu que 6 269 tonnes de maïs, 3 033 tonnes de blé et aucune orge.

Les exportations vers la Hongrie et la Bulgarie ont également fortement augmenté, même si les volumes ne sont pas aussi importants que ceux qui transitent par la Roumanie et la Pologne.

POURQUOI LES AGRICULTEURS D'EUROPE DE L'EST SONT-ILS MÉCONTENTS ?

Les agriculteurs d'Europe de l'Est ont d'abord bénéficié financièrement du conflit ukrainien, car les prix de leurs récoltes ont fortement augmenté, à l'instar des marchés céréaliers mondiaux.

Ils ont toutefois dû faire face à une concurrence accrue des céréales et des oléagineux ukrainiens sur les marchés locaux. Les agriculteurs ont également constaté qu'il était plus difficile et plus coûteux de transporter leurs récoltes, car une grande partie des camions et des wagons qu'ils utiliseraient normalement transportent d'importants volumes d'approvisionnement en provenance d'Ukraine.

La forte baisse des prix au cours des derniers mois a également renforcé leurs inquiétudes, certains accusant les importations ukrainiennes. La baisse des prix est toutefois une tendance mondiale que les négociants attribuent à des facteurs tels que les fortes exportations du Brésil et de la Russie, ainsi qu'à une demande plus faible que prévu de la part de la Chine.

La sécheresse qui a frappé certaines régions d'Europe centrale l'année dernière a également créé des difficultés financières pour les agriculteurs de la région.

La récolte de maïs de la Hongrie, par exemple, est tombée à 2,8 millions de tonnes l'été dernier, soit moins de la moitié des 6,4 millions de la saison précédente, selon les estimations du Conseil international des céréales (CIC).

QUELLE EST L'IMPORTANCE DE CES EXPORTATIONS POUR L'UKRAINE ?

La fermeture des ports ukrainiens l'année dernière a contraint le pays à exporter des céréales et des oléagineux via l'est de l'UE par train, camion, péniche et même par ferry.

Tout est passé par l'Union européenne de l'Est puisque les frontières de l'Ukraine avec la Russie et le Belarus ont été fermées.

L'accord conclu sous l'égide des Nations unies, qui prévoit la création d'un couloir de sécurité pour l'exportation par voie maritime, a permis de réduire la pression sur les voies terrestres.

Les données de l'ONU montrent qu'environ 29,3 millions de tonnes de produits agricoles ont été exportées depuis les ports ukrainiens de la mer Noire dans le cadre du couloir de sécurité, dont 14,8 millions de tonnes de maïs.

Toutefois, l'inclusion de seulement trois ports signifie que la capacité a été insuffisante et que les produits agricoles ont continué à être acheminés par voie terrestre, même si cette option est généralement plus coûteuse que la voie maritime.

L'Ukraine devrait, par exemple, exporter environ 24 millions de tonnes de maïs au cours de la saison 2022/23 (juillet/juin), selon les données de l'IGC. Mais seulement 62 % ont été expédiés par le corridor alors qu'il reste moins de deux mois dans la saison.

L'importance des voies terrestres augmentera toutefois massivement si la Russie refuse de prolonger l'accord autorisant les expéditions par le corridor au-delà de la mi-mai.

QUELLE EST L'IMPORTANCE DE CES EXPORTATIONS POUR LE MARCHÉ MONDIAL ?

L'Ukraine était le quatrième exportateur mondial de céréales pour la campagne 2020/21, derrière les États-Unis, l'Argentine et la Russie, selon les données de l'IGC.

Les céréales ukrainiennes ont été expédiées vers 95 pays cette saison-là, les principaux acheteurs étant la Chine, l'Égypte, le Pakistan, l'Espagne et la Libye.

Les difficultés liées à la culture et au transport des récoltes dans un pays en guerre ont toutefois diminué son importance.

Le CIC prévoit que l'Ukraine exportera 28 millions de tonnes de céréales au cours de la campagne 2023/24, ce qui en ferait le huitième exportateur mondial.

Une grande partie du déficit de l'Ukraine a été comblée par le Brésil, dont les exportations ont presque doublé, passant de 26,2 millions de tonnes en 2021/22 à 50,9 millions de tonnes pour la saison 2022/23 en cours.

COMMENT LE CONFLIT A-T-IL AFFECTÉ LES PRIX DES CÉRÉALES ?

Les prix du blé et du maïs ont bondi après le début de la guerre en Ukraine, par crainte que le conflit ne disrupte les expéditions de deux des principaux exportateurs de céréales au monde. Cependant, ils sont depuis retombés à leurs niveaux d'avant-guerre.

Cela s'explique en partie par le fait que les exportations de blé russe ont en fait augmenté à la suite d'une récolte record l'été dernier.

La baisse des exportations de maïs ukrainien a également été compensée par une augmentation des expéditions en provenance du Brésil.