Les contrats à terme sur le soja et les céréales du Chicago Board of Trade ont baissé jeudi, la hausse du dollar américain s'ajoutant aux inquiétudes concernant la faiblesse de la demande à l'exportation, ont indiqué les négociants.

Le dollar s'est apprécié pour la quatrième séance consécutive, atteignant son plus haut niveau depuis deux mois, ce qui rend les matières premières américaines moins attrayantes pour les importateurs.

Les conditions météorologiques favorables à l'ensemencement du maïs et du soja aux États-Unis ont également pesé sur les marchés agricoles, bien que le risque de sécheresse soit préoccupant, selon les négociants. L'offre de ces deux cultures devrait augmenter fortement au cours de l'année à venir en raison des prévisions de récoltes record.

"La récolte commence très bien", a déclaré Tomm Pfitzenmaier, analyste pour Summit Commodity Brokerage dans l'Iowa, à propos du maïs.

Le prix CBOT du maïs de décembre, qui représente les cultures qui sont plantées ce printemps pour être récoltées à l'automne, a baissé de 4 cents pour atteindre 5,16 dollars le boisseau.

Les contrats à terme sur le maïs de juillet, le contrat le plus actif, ont terminé en hausse de 3-1/2 cents à 5,90-3/4 dollars le boisseau. La vigueur des

marché au comptant

a contribué à soutenir le contrat de l'ancienne récolte.

Les contrats à terme sur le soja ont terminé en baisse de 1/2 cent à 13,24 $ le boisseau, après avoir atteint le niveau le plus bas de la séance, soit 13,05 $. Le blé s'est également affaibli, le contrat le plus actif perdant 2 cents pour terminer à 6,04-1/4 dollars le boisseau.

"Le temps frais et sec favorise l'ensemencement des surfaces restantes de maïs et de soja", a indiqué le ministère américain de l'Agriculture dans un rapport quotidien. "Toutefois, le manque d'humidité du sol devient de plus en plus évident.

L'USDA a également fait état de réductions hebdomadaires nettes des ventes à l'exportation de 75 200 tonnes pour le maïs américain de l'ancienne récolte au cours de la semaine qui s'est achevée le 18 mai. Les ventes nettes de maïs de la nouvelle récolte n'ont totalisé que 52 100 tonnes, ce qui est proche de la limite inférieure des attentes des analystes.

Les ventes hebdomadaires à l'exportation de soja américain de l'ancienne récolte se sont élevées à 115 000 tonnes, ce qui correspond à la limite inférieure des attentes commerciales, et les ventes de soja de la nouvelle récolte ont été inférieures aux attentes (1 100 tonnes).

Pour le blé américain, l'USDA a rapporté des réductions nettes de 45 100 tonnes pour les ventes à l'exportation de l'ancienne récolte. Les ventes nettes de blé de la nouvelle récolte se sont élevées à 245 100 tonnes, ce qui correspond à la limite inférieure des attentes. (Reportage de Tom Polansek à Chicago. Reportages complémentaires de Gus Trompiz à Paris et de Naveen Thukral à Singapour ; rédaction de Sherry Jacob-Phillips, Subhranshu Sahu, Rashmi Aich, Richard Chang et David Gregorio)