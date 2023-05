Le blé de Chicago a reculé de plus de 1% mardi, le marché abandonnant les gains de la session précédente, les attentes d'une récolte exceptionnelle en Russie, le plus grand exportateur mondial de céréales, ayant fait pression sur les prix.

Le maïs et le soja ont légèrement baissé.

FONDAMENTAUX

* Le contrat de blé le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en baisse de 1,1% à 6,09-1/4 dollars le boisseau, à 01h20 GMT. Le maïs a baissé de 0,3 % à 6,02-1/4 dollars le boisseau et le soja a glissé de 0,5 % à 13,30-1/2 dollars le boisseau.

* Les prix à l'exportation du blé russe se sont encore affaiblis dans l'attente d'une nouvelle récolte et en raison de la faible demande des importateurs mondiaux, ont déclaré les analystes.

* Un accord permettant à l'Ukraine d'exporter ses céréales en toute sécurité à travers la mer Noire a été prolongé la semaine dernière pour deux mois.

* La Russie a toutefois averti l'Occident lundi que l'accord autorisant l'exportation de céréales ukrainiennes à partir de la mer Noire prendrait fin à moins qu'un accord des Nations Unies visant à surmonter les obstacles aux exportations de céréales et d'engrais russes ne soit respecté.

* Sur le marché du maïs, l'abondance de l'offre brésilienne a pesé sur les prix. La production totale de maïs du Brésil en 2022/23 devrait atteindre 127,4 millions de tonnes, a déclaré lundi le cabinet de conseil en agroalimentaire AgRural, relevant son estimation d'avril de 125,1 millions de tonnes alors que les producteurs commencent à récolter leur deuxième récolte.

* Le ministère américain de l'agriculture devrait publier dans la journée une mise à jour hebdomadaire sur l'état d'avancement des semis de maïs et de soja, ainsi que ses premières évaluations de l'état de la récolte de maïs de la saison. Le gouvernement a prévu que les approvisionnements des deux cultures augmenteront fortement l'année prochaine en raison des prévisions de récoltes record.

* De fortes pluies ont inondé les champs de blé dans la province centrale du Henan, à quelques jours de la récolte, faisant grimper les prix et soulevant des inquiétudes quant à la qualité de la récolte de cette année dans la province qui est la plus grande consommatrice de céréales au monde.

* Les grands spéculateurs ont augmenté leur position nette à découvert sur les contrats à terme de maïs du CBOT au cours de la semaine qui s'est achevée le 23 mai, selon les données réglementaires publiées vendredi.

* Le rapport hebdomadaire de la Commodity Futures Trading Commission sur les engagements des négociants a également montré que les négociants non commerciaux, une catégorie qui comprend les fonds spéculatifs, ont augmenté leur position nette à découvert sur le blé CBOT et sont passés à une position nette à découvert sur le soja.

NOUVELLES DU MARCHÉ

* Les indices boursiers européens ont légèrement baissé lundi et les rendements obligataires de la zone euro ont baissé, mais la nouvelle que les États-Unis avaient conclu un accord sur le plafond de la dette au cours du week-end a permis aux contrats à terme de Wall street de rester positifs.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 0900 Confid. des consom. de l'UE Final mai 1400 Confid. des consom. des États-Unis Mai. Final mai 1400 Confiance des consommateurs américains mai (rapporté par Naveen Thukral ; édité par Sherry Jacob-Phillips)