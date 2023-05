Les contrats à terme sur le blé de Chicago ont clôturé en hausse mercredi, grâce à une série d'achats à bon compte après que le contrat de référence de juillet ait atteint son niveau le plus bas depuis près de deux ans et demi, en raison d'une forte concurrence à l'exportation et de préoccupations macroéconomiques, ont indiqué les courtiers.

De même, les contrats à terme sur le maïs et le soja se sont redressés après de fortes baisses, les contrats à terme sur le maïs se stabilisant et les contrats à terme sur le soja progressant, les opérateurs couvrant leurs positions à découvert et évaluant les risques météorologiques pesant sur les cultures du Midwest.

Le blé de juillet du Chicago Board of Trade a gagné 3-1/4 cents à 5,94-1/4 dollars le boisseau, rebondissant après une chute à 5,73-1/4 dollars, le niveau le plus bas sur un graphique continu du contrat de blé le plus actif depuis le 9 décembre 2020.

Le maïs de juillet CBOT a terminé inchangé à 5,94 dollars le boisseau et le soja de juillet a gagné 3-1/4 cents à 12,99-3/4 dollars le boisseau, se redressant après une chute à 12,70-3/4 dollars, le plus bas sur un graphique continu du soja depuis la mi-décembre 2021.

Les premières pressions ont été dues en partie à des données montrant que l'activité manufacturière en Chine, un acheteur clé de matières premières, s'est contractée plus rapidement que prévu en mai.

"Les prix de toutes les matières premières (...) ont fortement chuté sur fond de morosité économique mondiale", a déclaré la société de conseil Agritel dans une note.

La forte concurrence pour les exportations mondiales a également pesé sur les prix. Le Brésil, premier fournisseur mondial de soja, exporte 178 800 tonnes de soja vers les États-Unis, deuxième exportateur de soja, selon les données d'expédition, ce qui reflète les prix avantageux du soja brésilien.

Toutefois, les contrats à terme sur les céréales ont réduit leurs pertes, les opérateurs ayant couvert leurs positions à découvert à la fin du mois et s'étant concentrés sur les risques météorologiques pour les récoltes de maïs et de soja aux États-Unis.

"La vente qui a précédé ce matin était probablement exagérée", a déclaré Terry Reilly, analyste principal chez Futures International à Chicago.

"Les conditions météorologiques ne sont pas parfaites aux États-Unis et, compte tenu de l'argent géré, du fait qu'ils sont à découvert sur les céréales, il est inévitable que nous assistions à une couverture des positions à découvert sur le marché", a déclaré M. Reilly.

Le ministère américain de l'Agriculture a estimé mardi que 69 % des cultures de maïs étaient en bon ou excellent état, contre 73 % il y a un an, et en dessous de la moyenne des estimations des analystes qui tablaient sur 71 %.

"L'ouest de la Corn Belt a vraiment besoin d'être bien trempé", a déclaré M. Reilly. (Informations complémentaires fournies par Gus Trompiz à Paris et Naveen Thukral à Singapour ; modifications apportées par Sherry Jacob-Phillips, Shailesh Kuber, Sonia Cheema et Richard Chang)