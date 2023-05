Les contrats à terme sur le blé de Chicago ont augmenté vendredi après quatre séances consécutives de pertes, les achats à bon compte ayant soutenu les prix, bien que les attentes d'une offre mondiale abondante aient limité les gains.

Le soja a légèrement augmenté, tandis que le maïs est resté pratiquement inchangé, le ralentissement des exportations américaines ayant pesé sur les prix.

"L'annonce de bonnes conditions météorologiques pour un démarrage rapide de la récolte et la forte hausse du dollar américain ont été perçues comme des forces baissières", a déclaré la société de recherche sur les matières premières Hightower dans un rapport. "En outre, le marché de l'exportation reste lent et les négociants se positionnent avant le rapport de l'USDA sur l'offre et la demande.

Le contrat de blé le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) a augmenté de 0,9% à 6,33 dollars le boisseau à 0407 GMT. Le soja a augmenté de 0,3 % à 14,09-1/2 dollars le boisseau et le maïs est resté inchangé à 5,82-1/4 dollars le boisseau.

Pour la semaine, le blé est en baisse de 4,1 %, le maïs a cédé 2,3 % et le soja a perdu près de 2 %. Les trois marchés ont clôturé en hausse la semaine dernière.

La baisse de la demande pour les produits américains pèse sur les prix. Le ministère américain de l'agriculture (USDA) a déclaré jeudi que les ventes hebdomadaires de maïs à l'exportation ne s'élevaient qu'à 340 400 tonnes.

Les ventes à l'exportation de blé se sont élevées à 359 900 tonnes et celles de soja à 112 300 tonnes.

L'USDA publiera vendredi son rapport mensuel très suivi sur les estimations de l'offre et de la demande mondiales de produits agricoles, qui inclura pour la première fois des prévisions pour la campagne de commercialisation 2023/24.

Les analystes s'attendaient à ce que le rapport montre que les réserves de maïs et de soja augmenteront fortement au cours de l'année à venir.

Sur le marché du blé, les discussions sur l'accord d'exportation de la mer Noire restent au centre de l'attention, même si l'abondance de l'offre mondiale maintient les prix au plus bas.

L'Ukraine, la Russie, la Turquie et les Nations Unies ont discuté jeudi des propositions de l'ONU visant à étendre l'accord permettant l'exportation en toute sécurité de céréales ukrainiennes vers la mer Noire, que Moscou a menacé de quitter le 18 mai en raison des obstacles à ses exportations de céréales et d'engrais.

Le rendement moyen du soja argentin pour la saison 2022/23 a chuté au cours de la dernière semaine, a déclaré jeudi la bourse des céréales de Buenos Aires, alors que la récolte en cours a montré le bilan d'une sécheresse historique qui a paralysé le secteur agricole critique du pays.

La production actuelle pour la saison de soja 2022/23 est estimée à 22,5 millions de tonnes, ce qui est bien inférieur aux 48 millions de tonnes prévues au début de la saison en septembre.

Toutefois, la Conab, l'agence brésilienne d'approvisionnement alimentaire et de statistiques, a revu à la hausse ses prévisions pour la production brésilienne de soja et de maïs, évoquant des conditions favorables malgré les effets du phénomène climatique La Niña, qui a provoqué une sécheresse dans le sud du pays au début de la saison.

Dans son rapport de prévision pour le mois de mai, publié jeudi, la Conab prévoit que les agriculteurs brésiliens récolteront un volume record de 154,8 millions de tonnes de soja, soit 23,3 % de plus que la saison précédente, et un volume record de 125,5 millions de tonnes de maïs, soit 11 % de plus que l'année dernière.

Les fonds de matières premières ont été vendeurs nets de contrats à terme sur le maïs, le blé et l'huile de soja du CBOT jeudi, selon les négociants. Ils étaient acheteurs nets de farine de soja, et même nets de soja. (Reportage de Naveen Thukral ; Rédaction de Rashmi Aich)