Le maïs de Chicago a augmenté de plus de 1% mardi après qu'un rapport hebdomadaire du gouvernement ait montré une forte baisse de l'état des cultures aux Etats-Unis en raison d'un temps chaud et sec dans certaines parties de la ceinture céréalière du Midwest.

Le blé a progressé pour la cinquième séance consécutive, soutenu par le resserrement de l'offre mondiale de blé meunier, l'Australie estimant que sa récolte sera plus faible en 2023/24.

FONDAMENTAUX

* Le contrat de maïs le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) a augmenté de 1,1% à 6,03-3/4 dollars le boisseau, à 00h28 GMT. Le blé a augmenté de 0,9% à 6,29-1/2 dollars le boisseau et le soja a gagné 0,7% à 13,59 dollars le boisseau.

* Le Département américain de l'agriculture (USDA) a estimé que 64% des cultures de maïs aux Etats-Unis étaient dans un état bon à excellent dans son rapport hebdomadaire sur l'état des cultures lundi, en baisse de 5 points de pourcentage par rapport à la semaine précédente et en dessous de l'estimation la plus basse d'une fourchette d'estimations dans un sondage Reuters.

* Après la fermeture du marché lundi, l'agence a estimé que 62 % de la récolte de soja était en bon ou excellent état dans ses premières évaluations de l'état de l'oléagineux en 2023, ce qui est inférieur aux attentes de la plupart des négociants. Les États-Unis sont le deuxième exportateur mondial de maïs et de soja après le Brésil, premier fournisseur.

* Toutefois, la baisse de la demande de céréales et d'oléagineux américains a limité le potentiel de hausse des prix. L'USDA a déclaré lundi que les inspections hebdomadaires de maïs à l'exportation étaient tombées à 1,180 million de tonnes, contre 1,346 million de tonnes la semaine précédente.

* Les inspections à l'exportation de soja se sont élevées à 214 247 tonnes, soit une baisse de 11,9 % par rapport à la semaine précédente.

* Selon le ministère australien de l'agriculture, la production des cultures d'hiver devrait chuter par rapport aux niveaux records atteints, les prévisionnistes annonçant un temps plus sec après trois années de précipitations record dues à des conditions météorologiques La Nina successives.

* La production totale de cultures d'hiver australiennes, y compris le blé, devrait chuter de 34 % pour atteindre 44,9 millions de tonnes en 2023-2024, soit environ 3 % de moins que la moyenne décennale de 46,4 millions de tonnes jusqu'en 2022-2023, selon le rapport de juin du ministère de l'agriculture, de la pêche et de la sylviculture.

* La Commission européenne a déclaré lundi qu'elle prolongeait jusqu'au 15 septembre un accord en vertu duquel cinq des voisins de l'Ukraine au sein de l'UE peuvent restreindre les importations de céréales ukrainiennes.

* Les fonds de matières premières ont été vendeurs nets de contrats à terme sur le maïs, le soja et l'huile de soja du CBOT lundi, et acheteurs nets de farine de soja et de blé, selon les négociants.

NOUVELLES DU MARCHÉ

* Les actions mondiales et le dollar ont baissé lundi, les investisseurs se demandant si la Réserve fédérale s'abstiendra de relever ses taux en juin après que les données de la semaine dernière aient montré un ralentissement de la croissance des salaires aux Etats-Unis, tandis que les prix du pétrole se sont stabilisés après que l'Arabie saoudite ait promis d'importantes réductions de la production.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 0430 Australia RBA Cash Rate June 0600 Germany Industrial Orders MM April 0600 Germany Manufacturing O/P Cur Price SA April 0600 Germany Consumer Goods SA April 0830 UK All-Sector PMI May