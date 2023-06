Les cours du maïs à Chicago ont chuté pour la troisième séance consécutive lundi, atteignant leur niveau le plus bas en une semaine, les prévisions de pluie bénéfique dans le Midwest américain ayant pesé sur les prix.

Le blé et le soja ont légèrement augmenté.

FONDAMENTAUX

* Le contrat de maïs le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) a baissé de 0,3% à 5,86 dollars le boisseau, à 0128 GMT, après avoir atteint son plus bas niveau depuis le 16 juin à 5,75-1/2 dollars le boisseau plus tôt dans la séance.

* Le blé a augmenté de 0,9 % à 7,53 dollars le boisseau et le soja a augmenté de 0,1 % à 13,12 dollars le boisseau.

* Les dernières prévisions météorologiques annoncent des pluies importantes dans certaines régions du Midwest cette semaine, ce qui, selon les analystes, pourrait améliorer l'état des cultures avant les étapes clés de la croissance cet été.

* La baisse de la demande de produits agricoles américains a pesé sur les prix.

* Le ministère américain de l'agriculture a indiqué vendredi que les ventes hebdomadaires de maïs à l'exportation ne s'élevaient qu'à 83 100 tonnes métriques, ce qui est proche de la limite inférieure des estimations du marché qui allaient de zéro à 800 000 tonnes métriques.

* Les ventes à l'exportation de blé se sont élevées à 123 900 tonnes métriques et celles de soja à 626 300 tonnes métriques. Ces chiffres sont à comparer avec les attentes du marché qui étaient de 100 000 à 400 000 tonnes métriques pour le blé et de 100 000 à 900 000 tonnes métriques pour le soja.

* L'Inde pourrait réduire les droits d'importation sur le blé si nécessaire, a rapporté le radiodiffuseur ET Now vendredi, citant le chef de la Food Corporation of India, une société d'État.

* La récolte de blé en 2023 est inférieure d'au moins 10 % aux estimations du gouvernement, a déclaré mercredi à Reuters un organisme commercial de premier plan, marquant la deuxième année de faible production qui pourrait compliquer les efforts de New Delhi pour maintenir les prix de la denrée de base à un niveau raisonnable.

* Le retour de la pluie dans le nord de l'Europe devrait aider les cultures de blé après une fin de printemps chaude et sèche et pourrait éviter les pertes de rendement catastrophiques observées en Espagne, touchée par la sécheresse, ont déclaré les analystes et les négociants.

* Les grands spéculateurs ont réduit leur position nette à découvert sur les contrats à terme de maïs du Chicago Board of Trade au cours de la semaine qui s'est achevée le 20 juin, selon les données réglementaires publiées vendredi.

* Le rapport hebdomadaire de la Commodity Futures Trading Commission sur les engagements des négociants a également montré que les négociants non commerciaux, une catégorie qui comprend les fonds spéculatifs, ont réduit leur position courte nette sur le blé CBOT et augmenté leur position longue nette sur le soja.

NOUVELLES DU MARCHÉ

* Les actions ont légèrement baissé et le pétrole a augmenté dans les premiers échanges lundi, les investisseurs pensant qu'une mutinerie avortée par des mercenaires russes en fin de semaine a soulevé des questions sur la stabilité et l'approvisionnement en brut.

DATA/EVENTS (GMT) 0500 Japan Leading Indicator Revised April 0800 Germany Ifo Business Climate New June 0800 Germany Ifo Current Conditions New June 0800 Germany Ifo Expectations New June