Le maïs de Chicago a encore perdu du terrain vendredi, s'échangeant près d'un plus bas de 19 mois atteint lors de la session précédente, alors que les exportations américaines décevantes et les attentes de récoltes mondiales importantes ont pesé sur les prix.

Le blé était sur le point d'enregistrer une deuxième baisse hebdomadaire, l'extension d'un pacte d'exportation de la mer Noire ayant apaisé les inquiétudes concernant l'offre mondiale.

"Les perspectives pour les prix du maïs et du soja sont baissières compte tenu des conditions météorologiques dans une grande partie du Midwest américain", a déclaré un négociant basé à Singapour et travaillant pour un négociant international en céréales. "Mais nous avons une saison de croissance complète devant nous.

Le contrat de maïs le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) a cédé 0,2 % à 5,54-1/4 dollars le boisseau, à 4 h 14 GMT, après être tombé jeudi à son plus bas depuis octobre 2021 à 5,47 dollars le boisseau.

Le blé a reculé de 0,3% à 6,10-1/4 dollars le boisseau, tandis que le soja était en hausse de 0,4% à 13,38-1/4 dollars le boisseau.

Le maïs et le blé étaient sur la voie d'une deuxième baisse hebdomadaire, tandis que le soja a perdu 3,8%, prêt pour sa plus grande baisse hebdomadaire en près de huit mois.

Un rapport hebdomadaire du ministère américain de l'agriculture (USDA) a montré que les ventes nettes de maïs américain de la campagne précédente ont été réduites de près de 339 000 tonnes au cours de la semaine qui s'est achevée le 11 mai, en grande partie en raison des annulations des acheteurs chinois. Les ventes nettes de maïs de la nouvelle récolte se sont élevées à 74 000 tonnes.

Le Conseil international des céréales a relevé jeudi ses prévisions de récolte mondiale de maïs pour 2023/24 de 9 millions de tonnes, à 1,217 milliard de tonnes, reflétant largement l'amélioration des perspectives de production au Brésil et en Chine.

Dans sa mise à jour mensuelle, l'organisme intergouvernemental a relevé ses prévisions pour la récolte de maïs du Brésil à 130,2 millions de tonnes, contre 127 millions précédemment, tandis que la production de la Chine a été portée à 279,4 millions de tonnes, contre 276,2 millions.

Sur le marché du blé, l'extension de l'accord de la mer Noire a pesé sur les prix.

Trois nouveaux navires ont été autorisés jeudi à prendre part à l'accord permettant l'exportation en toute sécurité de céréales ukrainiennes vers la mer Noire, ont déclaré les Nations unies, un jour après que la Russie a accepté de prolonger l'accord pour 60 jours supplémentaires.

La Russie avait menacé de quitter l'accord sur la mer Noire si une liste de demandes visant à surmonter les obstacles à ses propres exportations de céréales et d'engrais n'était pas satisfaite d'ici le 18 mai. Le Kremlin a déclaré jeudi qu'il avait prolongé l'accord parce que certains résultats des négociations lui avaient donné "certains espoirs", mais que d'autres progrès devaient être réalisés.

Les exportations de céréales russes s'élèveront à environ 50-55 millions de tonnes pour la saison 2023-2024, a déclaré jeudi le ministre de l'agriculture, Dmitry Patrushev, au président Vladimir Poutine.

Les prévisions d'une baisse de la production de blé d'hiver aux États-Unis ont limité la baisse des prix.

Le potentiel de rendement du blé au Kansas a été estimé à 30,0 boisseaux par acre (bpa) jeudi par les observateurs des cultures lors d'une tournée annuelle du Conseil de la qualité du blé, soit le niveau le plus bas depuis au moins 2000.

La bourse argentine des céréales de Buenos Aires a réduit jeudi ses estimations de récolte de soja pour 2022/23 à 21 millions de tonnes, contre 22,5 millions de tonnes, après que les zones agricoles du pays ont été touchées par une grave sécheresse.

Les fonds de matières premières ont été vendeurs nets de contrats à terme sur le soja, le blé, le soja et le maïs du CBOT jeudi et acheteurs nets de contrats à terme sur l'huile de soja, ont indiqué les négociants. (Reportage de Naveen Thukral ; Rédaction de Subhranshu Sahu et Savio D'Souza)