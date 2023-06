Les contrats à terme sur le maïs de Chicago ont légèrement baissé au début de l'heure asiatique vendredi, les traders ayant pris leurs bénéfices après une récente hausse due aux inquiétudes concernant les conditions de sécheresse dans les principales zones de culture du Midwest américain, bien qu'ils soient toujours prêts à afficher des gains hebdomadaires.

Le blé et le soja ont également légèrement baissé, mais le blé se dirige toujours vers un gain hebdomadaire, tandis que le soja devrait enregistrer une baisse hebdomadaire.

FONDAMENTAUX

* Les contrats à terme sur le maïs étaient en baisse de 0,9 % à 6,15-1/4 dollars le boisseau, à 0126 GMT, après avoir atteint un plus haut de plus de deux mois mercredi.

* Le contrat de soja le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en baisse de 0,4% à 13,34 dollars le boisseau, et les contrats à terme de blé ont cédé 0,5% à 7,48-3/4 dollars le boisseau après avoir atteint leur plus haut niveau depuis la fin du mois de février mercredi.

* Pour la semaine, le soja est en baisse de 0,7 %, le maïs a gagné environ 3,0 % et le blé a gagné 8,8 %.

* La Russie est certaine à 99,9 % de quitter le mois prochain un accord négocié par l'ONU sur le passage sécurisé des céréales de la mer Noire en temps de guerre parce qu'elle n'a plus besoin des ports ukrainiens pour exporter de l'ammoniaque, a déclaré un diplomate ukrainien de haut rang.

* La pire sécheresse du Midwest américain depuis 2012 s'est étendue au cours de la semaine dernière malgré des températures douces, le manque de pluie au cœur de la ceinture agricole américaine menaçant les cultures de maïs et de soja nouvellement semées, ont indiqué les climatologues dans un rapport hebdomadaire.

* La production de maïs de l'Argentine pour 2022/23 devrait être de 34 millions de tonnes métriques, en baisse par rapport aux 36 millions prévus précédemment, a déclaré jeudi la bourse des céréales de Buenos Aires, alors que le pays sud-américain est aux prises avec les retombées d'une sécheresse majeure.

* Le ministère japonais de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche (MAFF) a acheté un total de 92 529 tonnes métriques de blé de qualité alimentaire en provenance des États-Unis, du Canada et de l'Australie dans le cadre d'un appel d'offres régulier qui s'est achevé jeudi.

* Les fonds de matières premières ont été vendeurs nets de contrats à terme sur le maïs, le soja et la farine de soja du Chicago Board of Trade (CBOT) jeudi, ont indiqué les négociants. Les fonds étaient acheteurs nets de contrats à terme sur le blé et l'huile de soja du CBOT.

NOUVELLES DU MARCHÉ

* Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a suggéré que d'autres hausses des taux d'intérêt américains pourraient être nécessaires pour freiner l'inflation et la Banque d'Angleterre (BoE) a annoncé une hausse des taux plus importante que prévu.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT)

0030 Japon JibunBK PMI Juin

0600 UK Ventes au détail MM, YY, Ex-Fuel MM Mai

0645 France Discours de Christine Lagarde, présidente de la Banque de France

la Banque centrale européenne, participe à

à un panel au "Sommet pour un nouveau

pacte mondial de financement" à Paris

0715 France HCOB PMI Juin

0730 Allemagne HCOB PMI Juin

0800 Zone Euro HCOB PMI Juin

0830 PMI Royaume-Uni Juin

1345 US S&P Global PMI June (rapporté par Matthew Chye ; édité par Rashmi Aich)