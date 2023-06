Les contrats à terme sur le maïs à Chicago ont légèrement baissé vendredi, les opérateurs ayant pris leurs bénéfices après une récente hausse due aux inquiétudes concernant les conditions de sécheresse dans les principales zones de culture du Midwest américain, bien qu'ils soient toujours prêts à enregistrer des gains hebdomadaires.

Le blé et le soja ont également baissé de façon marginale, mais le blé se dirigeait toujours vers un gain hebdomadaire, tandis que le soja devait afficher une baisse hebdomadaire.

Les contrats à terme sur le maïs étaient en baisse de 1,9 % à 6,09-1/4 dollars le boisseau, à 0441 GMT, après avoir atteint un plus haut de plus de deux mois mercredi.

Le contrat de soja le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en baisse de 1,5 % à 13,20 dollars le boisseau, tandis que les contrats à terme de blé ont cédé 0,7 % à 7,47-1/4 dollars le boisseau après avoir atteint leur plus haut niveau depuis fin février mercredi.

Sur la semaine, le soja a baissé de 1,7 %, le maïs a gagné environ 2 % et le blé a augmenté de 8,6 %.

La pire sécheresse du Midwest américain depuis 2012 s'est aggravée au cours de la semaine dernière malgré des températures clémentes, le manque de pluie au cœur de la ceinture agricole américaine menaçant les cultures de maïs et de soja nouvellement semées, ont indiqué les climatologues dans un rapport hebdomadaire.

Les contrats à terme sur le maïs ont reculé, signe possible d'un équilibre temporaire, selon une note de la société de recherche sur les matières premières Hightower.

Le marché a peut-être pris en compte le potentiel de stabilisation de l'état des cultures de maïs à la suite d'une longue liste d'événements pluvieux, a ajouté la note.

La production de maïs de l'Argentine pour 2022/23 devrait être de 34 millions de tonnes métriques, en baisse par rapport aux 36 millions prévus précédemment, a déclaré jeudi la bourse des céréales de Buenos Aires, alors que le pays sud-américain est aux prises avec les retombées d'une sécheresse majeure.

La Russie est certaine à 99,9 % d'abandonner le mois prochain un accord négocié par l'ONU sur le passage sécurisé des céréales de la mer Noire en temps de guerre parce qu'elle n'a plus besoin des ports ukrainiens pour exporter de l'ammoniac, a déclaré un diplomate ukrainien de haut rang.

Les fonds de matières premières ont été vendeurs nets de contrats à terme sur le maïs, le soja et la farine de soja du Chicago Board of Trade (CBOT) jeudi, selon les négociants. Les fonds étaient acheteurs nets de contrats à terme sur le blé et l'huile de soja du CBOT.