Les contrats à terme sur le soja à Chicago ont baissé de près de 1% mardi, tandis que le maïs a perdu du terrain, les prévisions de pluies nécessaires dans certaines parties du Midwest américain ayant atténué les inquiétudes concernant le temps sec qui a menacé les rendements.

Le blé a chuté pour la troisième fois consécutive.

"Les pluies tombées au cours du week-end dans le Midwest américain ont quelque peu soulagé les cultures de maïs et de soja", a déclaré un négociant en céréales basé à Singapour. "De nouvelles pluies sont attendues la semaine prochaine, ce qui devrait aider les cultures à se redresser.

Le contrat de maïs le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) a perdu 0,2% à 5,87-1/4 dollars le boisseau, à 03h16 GMT. Le blé a chuté de 1,1% à 7,30-1/2 dollars le boisseau et le soja a cédé 0,9% à 13,11-1/4 dollars le boisseau.

L'état des cultures de maïs et de soja aux Etats-Unis s'est détérioré au point d'être le pire depuis des décennies, selon les données du gouvernement américain lundi, les principales zones de production n'ayant pas reçu les pluies dont elles avaient tant besoin.

Le rapport hebdomadaire sur l'état des cultures du ministère américain de l'agriculture (USDA) a montré que l'évaluation de la qualité du maïs était de 50 % au 25 juin, ce qui est inférieur à la moyenne des 11 estimations des analystes interrogés par Reuters, qui tablaient sur 52 %.

Seuls 51 % des graines de soja étaient dans un état bon à excellent, ce qui correspond aux attentes des analystes. Les notes attribuées au maïs et au soja sont les plus basses pour cette période de l'année depuis 1988, année d'une sécheresse historique qui a entraîné le dépérissement des cultures.

Sur le marché du blé, l'accent est mis sur les approvisionnements en provenance de la région de la mer Noire, après que les inquiétudes concernant la stabilité politique du principal exportateur, la Russie, se sont dissipées et que les prix ont chuté après avoir atteint des sommets plurimensuels.

La fin de l'accord sur les céréales de la mer Noire toucherait durement la Corne de l'Afrique, ont déclaré lundi des responsables de l'aide, avertissant qu'une nouvelle hausse des prix alimentaires viendrait s'ajouter aux dizaines de millions de personnes confrontées à la faim.

Moscou a menacé de se retirer de l'accord connu sous le nom d'initiative sur les céréales de la mer Noire - négocié par les Nations unies et la Turquie en juillet de l'année dernière - si les obstacles à ses propres expéditions de céréales et d'engrais n'étaient pas levés. Un envoyé ukrainien a déclaré qu'il était certain à 99,9 % que la Russie quitterait l'accord lorsqu'il serait renouvelé le 18 juillet.

Les exportations de céréales de l'Ukraine pour la campagne 2022/23 juillet-juin s'élevaient à 48,4 millions de tonnes au 26 juin, quatre jours avant la fin de la campagne de commercialisation, selon les données du ministère de l'agriculture.

Les prix à l'exportation du blé russe ont augmenté pour la deuxième semaine consécutive la semaine dernière, à l'instar des marchés mondiaux, tandis que le rythme des exportations s'est également accéléré, selon les analystes.

Les fonds de matières premières ont été acheteurs nets de contrats à terme sur le maïs, le soja, la farine de soja et l'huile de soja du CBOT lundi, et vendeurs nets de blé, selon les négociants. (Reportage de Naveen Thukral ; Rédaction de Rashmi Aich et Nivedita Bhattacharjee)