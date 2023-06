Les contrats à terme sur le maïs à Chicago ont perdu plus de 1% jeudi et le soja a baissé pour la première fois en trois séances, les prévisions de pluies dans le Midwest américain ayant apaisé les inquiétudes concernant le temps sec.

Le blé a encore perdu du terrain, s'échangeant près d'un plus bas d'une semaine, alors que le manque de demande pour les approvisionnements américains a fait pression sur les prix.

FONDAMENTAUX

* Le contrat de maïs le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) a baissé de 1,1% à 5,97-3/4 dollars le boisseau, à 00h31 GMT, et le soja a perdu 0,4% à 13,55-3/4 dollars le boisseau. Le blé a cédé 0,3 % à 6,15 dollars le boisseau.

* Les prévisions d'un temps humide dans certaines parties du Midwest américain pèsent sur les prix du maïs et du soja.

* Les opérateurs des marchés agricoles prennent des positions avant la publication, vendredi, par le ministère américain de l'Agriculture, du rapport très attendu sur les estimations de l'offre et de la demande mondiales de produits agricoles.

* Les pertes sur le marché du soja ont été limitées par la forte demande chinoise.

* La Chine a importé un volume record de 12,02 millions de tonnes de soja en mai, soit 24 % de plus qu'il y a un an, selon les données des douanes, car les cargaisons retardées lors des récentes inspections strictes ont finalement été déchargées dans les ports.

* Les importations du premier acheteur mondial de soja ont augmenté par rapport aux 7,26 millions de tonnes métriques d'avril, qui étaient loin de correspondre aux arrivées attendues.

* Les fonds de matières premières ont été vendeurs nets de contrats CBOT sur le maïs, le blé et l'huile de soja mercredi, selon les négociants. Les fonds étaient acheteurs nets de contrats CBOT sur le soja et la farine de soja.

NOUVELLES DU MARCHÉ

* Les actions mondiales ont reculé par rapport à leur plus haut niveau depuis 13 mois mercredi et le dollar américain a baissé alors que l'attention se tourne vers les données sur l'inflation et la réunion de la Réserve fédérale de la semaine prochaine, où les chances d'une augmentation des taux continuent de diminuer.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 0130 Balance commerciale australienne G&S avril 0900 PIB de l'UE révisé YY Q1 1230 Chômage initial américain Clm hebdomadaire 1600 La Réserve fédérale américaine publie les comptes financiers trimestriels des États-Unis (rapporté par Naveen Thukral ; édité par Subhranshu Sahu)