Les contrats à terme sur le maïs américain ont chuté mercredi, les préoccupations macroéconomiques alimentant les inquiétudes sur la demande de matières premières, mais le marché a réduit ses pertes, les opérateurs ayant couvert leurs positions courtes et s'étant concentrés sur les risques météorologiques pesant sur les cultures du Midwest.

Les contrats à terme sur le blé et le soja ont progressé après les baisses enregistrées au début de la séance.

A 12:50 CDT (1750 GMT), le maïs de juillet du Chicago Board of Trade était en baisse de 2-1/4 cents à 5,91-3/4 dollars le boisseau, après avoir chuté à 5,77-1/2 dollars, son plus bas niveau en une semaine.

Le blé de juillet du CBOT était en hausse de 1-3/4 cents à 5,92-3/4 le boisseau, rebondissant après une baisse à 5,73-1/4, un plus bas de 2 ans et demi sur le graphique en continu du contrat le plus actif. Le soja de juillet a gagné 1/2 cent à 12,97 dollars le boisseau, rebondissant après une chute à 12,70-3/4 dollars.

Les contrats à terme sur les céréales semblent essayer de se stabiliser un jour après que le blé de référence ait chuté de 4,1 %, le soja de 3 % et le maïs de 1,7 % sur les marchés de l'énergie.

des ventes

des fonds. Les fonds de matières premières détenaient déjà d'importantes positions courtes nettes sur les contrats à terme de maïs et de blé du CBOT au 23 mai,

données réglementaires

ont montré.

De nouvelles pressions à la vente ont été exercées mercredi par des données montrant que l'activité manufacturière en Chine, l'un des principaux acheteurs de matières premières, s'est contractée,

s'est contractée

plus rapide que prévu en mai.

"Les prix de toutes les matières premières ont fortement chuté sur fond de morosité économique mondiale", a déclaré la société de conseil Agritel dans une note.

Cependant, "les ventes qui ont précédé ce matin ont probablement été exagérées", a déclaré Terry Reilly, analyste principal chez Futures International à Chicago.

"Les conditions météorologiques ne sont pas parfaites aux États-Unis et, compte tenu des fonds gérés, de leur position à découvert sur les céréales, il est inévitable que nous assistions à une couverture des positions à découvert sur le marché, les fonds se concentrant à nouveau sur les conditions météorologiques en Amérique du Nord", a déclaré M. Reilly.

Mardi, le ministère américain de l'agriculture a

a évalué

69 % de la récolte de maïs américaine dans un état bon à excellent, en baisse par rapport aux 73 % de l'année dernière et en dessous de la moyenne des estimations des analystes qui tablaient sur 71 %. Le gouvernement prévoit de publier ses premières évaluations de l'état de la récolte de soja de 2023 dans le rapport de la semaine prochaine.

"L'ouest de la Corn Belt a vraiment besoin d'être bien trempé", a déclaré M. Reilly. (Informations complémentaires fournies par Gus Trompiz à Paris et Naveen Thukral à Singapour ; modifications apportées par Sherry Jacob-Phillips, Shailesh Kuber, Sonia Cheema et Richard Chang)