Les contrats à terme sur le soja du Chicago Board of Trade se sont raffermis par rapport à un plus bas de 6 mois et demi atteint plus tôt dans la journée de jeudi, grâce à une série d'achats à bon compte, les opérateurs ayant pris des positions à l'approche d'un rapport clé du gouvernement américain.

Les contrats à terme sur le maïs et le blé ont chuté, la faible demande pour les approvisionnements américains poussant les prix vers les niveaux les plus bas atteints au début du mois.

"Les ventes à l'exportation ont été très mauvaises", a déclaré Ted Seifried, stratège en chef du marché pour le Zaner Group. "Elles étaient conformes aux attentes, mais les attentes sont si faibles à ce stade.

Le ministère américain de l'agriculture a déclaré jeudi matin que les ventes hebdomadaires de maïs à l'exportation ne s'élevaient qu'à 340 400 tonnes. Selon M. Seifried, ce total montre que les utilisateurs finaux peuvent contourner l'offre américaine et attendre que les agriculteurs brésiliens récoltent leur production.

Les ventes à l'exportation de blé se sont élevées à 359 900 tonnes et celles de soja à 112 300 tonnes.

À 10 h 35 HAC (15 h 35 GMT), les contrats à terme du Chicago Board of Trade pour le soja de juillet étaient en hausse de 5-1/4 cents à 14,09-1/4 dollars le boisseau. Les prix ont atteint leur niveau le plus bas à 13,85-1/4 dollars le boisseau, le plus bas sur une base continue pour le contrat le plus actif depuis le 28 octobre.

Le maïs de juillet du CBOT a perdu 10-1/4 cents à 5,83-1/4 $ le boisseau et le blé tendre rouge d'hiver de mai du CBOT a perdu 11-3/4 cents à 6,29-1/2 $ le boisseau.

L'USDA publiera vendredi son rapport mensuel très suivi sur les estimations de l'offre et de la demande agricoles mondiales, qui inclura pour la première fois des prévisions pour la campagne de commercialisation 2023/24.

Les analystes s'attendaient à ce que le rapport montre que les réserves de maïs et de soja augmenteront fortement au cours de l'année à venir.

Sur le marché du blé, les discussions sur l'accord d'exportation de la mer Noire restent au centre de l'attention.

Le vice-premier ministre ukrainien, Oleksandr Kubrakov, a déclaré après la fin des négociations que l'accord devrait être prolongé et élargi. Mais le vice-ministre russe des affaires étrangères, Sergei Vershinin, a déclaré que l'accord expirerait si Moscou ne recevait pas de garanties que ses demandes seraient satisfaites d'ici le 18 mai, a rapporté l'agence de presse TASS. (Reportage complémentaire de Naveen Thukral à Singapour et de Sybille de La Hamaide à Paris ; rédaction de Kirsten Donovan)