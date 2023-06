Les contrats à terme sur le soja américain ont atteint leur plus haut niveau en un mois mardi, en raison des inquiétudes liées à la sécheresse dans le Midwest, qui nuit aux perspectives de récolte, et des retombées positives du pétrole brut, ont indiqué les négociants.

Les contrats à terme sur le maïs étaient pour la plupart en hausse en raison des inquiétudes liées aux conditions météorologiques dans le Midwest, mais le contrat de juillet voisin a chuté en raison des inquiétudes concernant la demande pour les approvisionnements américains.

Le blé a également progressé, atteignant son plus haut niveau de la journée après que le président russe Vladimir Poutine a déclaré que Moscou envisageait de se retirer de l'accord d'exportation de céréales de la mer Noire, ce qui a suscité des incertitudes quant à l'approvisionnement mondial en céréales.

À 13 h 03 CDT (1803 GMT), les contrats à terme de soja de juillet du Chicago Board of Trade étaient en hausse de 27-1/2 cents à 14,00-1/4 dollars le boisseau après avoir atteint 14,15-1/2 dollars, le plus haut niveau du contrat depuis le 12 mai.

Le blé de juillet du CBOT a gagné 3-1/4 cents à 6,37 dollars le boisseau. Pour le maïs, le contrat de juillet à proximité était en baisse de 4-3/4 cents à 6,12-1/2 dollars le boisseau, mais les mois précédents étaient en hausse, le maïs de décembre de la nouvelle récolte ayant gagné 2 cents à 5,51-1/4 dollars.

Les contrats à terme sur le soja et le maïs à livraison différée ont augmenté en raison des inquiétudes concernant le stress des cultures aux États-Unis, soulignées par des baisses plus importantes que prévu dans les évaluations hebdomadaires de l'état de chaque culture par le ministère de l'Agriculture des États-Unis.

En fin de journée lundi, l'USDA a estimé que 61 % des cultures de maïs et 59 % des cultures de soja étaient bonnes à excellentes, soit une baisse de 3 points de pourcentage par rapport à la semaine précédente, alors que les analystes s'attendaient en moyenne à une baisse de 2 points pour les deux cultures.

"Le temps est sec", a déclaré Jack Scoville, analyste chez Price Futures Group à Chicago.

Néanmoins, le maïs de juillet en début de mois s'est inscrit en faux contre la tendance à la hausse, chutant en réponse à la faible demande pour les réserves de maïs américain.

"Les haricots devraient commencer à bénéficier d'une meilleure demande aux États-Unis au cours des deux prochains mois. Mais la demande de maïs devrait rester assez faible parce que le Brésil va commencer à proposer du maïs, et leurs prix seront moins élevés que les nôtres", a déclaré M. Scoville.

Les agriculteurs brésiliens récolteront des quantités record de soja et de maïs cette année, a déclaré l'agence gouvernementale d'approvisionnement alimentaire et de statistiques Conab, citant des conditions favorables dans les principales régions de culture.

Dans le même temps, les prix du pétrole brut américain ont grimpé de plus de 3 % après que la banque centrale chinoise a abaissé son taux de prêt à court terme pour la première fois en 10 mois. Le soja et le maïs suivent parfois les tendances du pétrole brut, étant donné qu'ils servent de matières premières pour les biocarburants. (Informations complémentaires fournies par Gus Trompiz à Paris et Matthew Chye à Singapour ; modifications apportées par Shweta Agarwal et Grant McCool)