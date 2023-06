Les cours du soja à Chicago étaient tièdes vendredi et s'apprêtaient à enregistrer des gains hebdomadaires sur fond d'inquiétudes concernant l'offre, à la suite d'une baisse de la production totale de l'Argentine, principal exportateur.

Le blé et le maïs ont tous deux légèrement baissé et le maïs se dirigeait vers des pertes hebdomadaires, tandis que le blé se préparait à des gains hebdomadaires.

Le contrat de soja le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en baisse de 0,1% à 13,62-3/4 dollars le boisseau, à 0357 GMT.

Le blé a perdu 0,8 % à 6,21-1/2 dollars le boisseau, tandis que le maïs a cédé 0,8 % à 6,05-1/4 dollars le boisseau.

Pour la semaine, le soja est en hausse de 0,7%, le maïs a baissé d'environ 0,6% tandis que le blé a gagné 0,4%.

Le rapport du ministère américain de l'agriculture (USDA) sur le soja pour le mois de mai a été baissier dans l'ensemble, soulignant l'importance de l'offre pour la nouvelle récolte, selon une note de la société de recherche sur les matières premières Hightower.

"Nous voyons la possibilité que les différents chiffres de l'USDA et l'anticipation d'une amélioration des conditions grâce aux précipitations fassent pression sur les prix aujourd'hui, pour ensuite voir ces baisses de prix s'inverser de manière agressive lorsque la prochaine série de relevés de l'état des cultures sera publiée, a ajouté la note.

La récolte actuelle de soja en Argentine est presque terminée et la production totale devrait atteindre seulement 21 millions de tonnes métriques, a indiqué jeudi une importante bourse de céréales, ce qui est bien inférieur aux rendements des années précédentes pour la principale culture commerciale du pays.

Le Kremlin a déclaré jeudi qu'il y aurait un "impact négatif" sur le sort d'un accord sur les céréales de la mer Noire à la suite d'une explosion qui a endommagé un pipeline utilisé pour exporter de l'ammoniac russe via l'Ukraine, que Moscou veut remettre en service.

Les négociants attendent le rapport du département américain de l'agriculture sur les estimations de l'offre et de la demande mondiales de produits agricoles, qui doit être publié plus tard vendredi.

Le Feed Leaders Committee (FLC) de Corée du Sud a acheté environ 65 000 tonnes de maïs pour l'alimentation animale dans le cadre d'une transaction privée.

Le Major Feedmill Group (MFG) de Corée du Sud a acheté, dans le cadre d'une transaction privée, environ 132 000 tonnes de maïs destiné à l'alimentation animale, qui devraient provenir d'Amérique du Sud.

Le principal fabricant sud-coréen d'aliments pour animaux, Nonghyup Feed Inc. (NOFI), a acheté environ 66 000 tonnes de maïs pour animaux dans le cadre d'un appel d'offres international portant sur un maximum de 138 000 tonnes.

Les fonds de matières premières ont été acheteurs nets de contrats à terme sur le soja, le maïs, le blé et l'huile de soja du Chicago Board of Trade (CBOT) jeudi, et vendeurs nets de contrats à terme sur la farine de soja du CBOT, ont indiqué les négociants. (Reportage de Matthew Chye ; Rédaction de Rashmi Aich)