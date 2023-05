Les contrats à terme sur le soja et le maïs aux États-Unis ont reculé mardi sur fond de prises de bénéfices après que les deux contrats ont connu leur plus forte hausse en un jour depuis des mois lors de la séance précédente.

De même, le blé a légèrement baissé en raison d'un rapport hebdomadaire sur les récoltes de blé d'hiver aux États-Unis meilleur que prévu, ce qui a atténué les inquiétudes concernant l'offre mondiale.

FONDAMENTAUX

* Le contrat de soja le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en baisse de 0,1% à 13,40-1/4 dollars le boisseau, à 0142 GMT. Le contrat de référence pour le soja a connu son plus grand gain quotidien depuis le 12 septembre lors de la session précédente.

* Le blé a perdu 0,3% à 6,04-1/2 dollars le boisseau et le maïs a cédé 0,2% à 5,69-3/4 dollars le boisseau. Le contrat de référence pour le maïs a connu sa plus forte hausse en neuf mois lors de la séance précédente.

* Le service de surveillance des cultures de l'Union européenne a revu à la hausse ses prévisions de rendement pour le blé tendre et le colza de cette année et a revu à la baisse ses attentes pour l'orge, citant des pluies abondantes dans la majeure partie de l'Union et une sécheresse croissante dans la péninsule ibérique.

* Le rapport hebdomadaire du ministère américain de l'agriculture sur l'état des cultures estime que 31 % des cultures de blé d'hiver sont en bon ou excellent état, soit 2 points de plus qu'une semaine plus tôt et plus que la moyenne des attentes des analystes.

* Les achats de blé de l'Inde en 2023 pourraient diminuer d'un cinquième par rapport à l'estimation initiale, car les achats du gouvernement ont ralenti ces derniers jours après la hausse des prix locaux, ont déclaré à Reuters des représentants du gouvernement et des négociants.

* Les marchés d'exportation mondiaux de céréales, d'oléagineux et d'huiles comestibles ont fait l'objet de rapports de sources gouvernementales et privées à la fin de la journée de lundi :

* Les fonds de matières premières ont été des acheteurs nets de contrats à terme sur le soja, le maïs, l'huile de soja, la farine de soja et le blé du Chicago Board of Trade lundi, selon les négociants.

NOUVELLES DU MARCHÉ

Les actions de Wall street ont été mitigées et les actions européennes ont terminé peu changées alors que les négociations à Washington ont repris pour éviter un défaut de paiement des États-Unis, tandis que les prix de l'or ont reculé sous la pression des remarques hawkish des responsables de la Réserve Fédérale.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 0715 France HCOB Mfg, Serv, Comp Flash PMIs 0730 Allemagne HCOB Mfg, Serv, Comp Flash PMIs 0800 UE HCOB Mfg, Serv, Comp Flash PMIs 0830 UK Flash Mfg, Serv, Comp PMIs 1345 US S&P Global Mfg, Serv, Comp Flash PMIs (Reportage de Matthew Chye ; Rédaction de Varun H K)