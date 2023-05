Les contrats à terme sur le soja américain ont chuté de près de 3 % mardi, atteignant leur plus bas niveau depuis plusieurs mois, et les contrats à terme sur le maïs ont glissé de 2 %, sous la pression des conditions météorologiques favorables aux récoltes dans le Midwest et de la forte concurrence pour les exportations mondiales, selon les négociants.

Le blé a suivi la tendance à la baisse.

A 12:38 CDT (1738 GMT), le soja de juillet du Chicago Board of Trade était en baisse de 40 cents à 13,60-3/4 dollars le boisseau après avoir chuté à 13,58-3/4 dollars, le plus bas sur un graphique continu du contrat de soja le plus actif depuis le 19 octobre.

Le maïs de juillet du CBOT a perdu 11-3/4 cents à 5,80-3/4 dollars le boisseau et le blé de juillet a perdu 15-1/4 cents à 6,45-1/2 dollars.

Les ventes techniques de soja se sont accélérées lorsque le contrat de juillet est tombé en dessous de son niveau le plus bas de mars, à 13,83-3/4 dollars, ce qui a déclenché des ventes stop, ont indiqué les négociants. La nouvelle récolte de soja de novembre s'est maintenue au-dessus du support psychologique de 12 dollars le boisseau, et les contrats à terme sur l'huile de soja sont tombés à leur plus bas niveau depuis le début du contrat.

Les fortes perspectives de récoltes aux États-Unis ont exercé une pression sur le soja et le maïs. La semaine dernière, le ministère américain de l'Agriculture prévoyait des récoltes américaines record pour les deux cultures en 2023, puis lundi, il a déclaré que les cultures de maïs aux États-Unis étaient plantées à 65 % et que les plantations de soja étaient terminées à 49 %, ce qui est supérieur à leurs moyennes respectives sur cinq ans.

"Les conditions météorologiques sont vraiment bonnes [...]. Dans l'ensemble, nous sommes en avance sur le rythme normal (de plantation) et les choses démarrent bien, ce qui déclenche une baisse des prix", a déclaré Terry Linn, analyste chez Linn & Associates à Chicago.

La faiblesse de la demande à l'exportation a contribué à assombrir les perspectives, compte tenu des récoltes massives de soja et de maïs au Brésil.

"Nous ne sommes pas compétitifs, fondamentalement", a déclaré M. Linn. "Nous devons stimuler la demande, et c'est ce qui se passe. Nous allons restructurer nos prix pour en arriver là.

Le soja a subi une pression supplémentaire du fait que les fonds de matières premières détenaient une position nette longue sur les contrats à terme de soja au 9 mai, ce qui a rendu le marché vulnérable aux épisodes de liquidation des positions longues.

Pendant ce temps, les négociants surveillaient les négociations visant à étendre l'accord permettant l'exportation en toute sécurité des céréales ukrainiennes par la mer Noire.

Le Kremlin, qui a averti à plusieurs reprises qu'il pourrait quitter l'accord le 18 mai en raison des obstacles à ses exportations de céréales et d'engrais, a déclaré mardi que des questions subsistaient quant à la part de la Russie dans l'accord sur les céréales de la mer Noire et que les contacts se poursuivaient. (Informations complémentaires fournies par Gus Trompiz à Paris et Naveen Thukral à Singapour ; modifications apportées par Subhranshu Sahu, Sohini Goswami et Sharon Singleton)