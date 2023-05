Les contrats à terme sur le soja à Chicago ont baissé jeudi, tandis que le maïs est resté pratiquement inchangé, l'absence de demande pour les deux produits dans un contexte d'offre mondiale abondante ayant pesé sur les prix.

Le blé a perdu davantage de terrain, chutant pour la deuxième séance consécutive.

"La demande de maïs et de soja ne se redresse pas en un temps utile où l'offre mondiale s'améliore", a déclaré un trader basé à Singapour. "La hausse du dollar pèse sur les exportations de céréales américaines.

Le contrat de soja le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) a perdu 0,2% à 13,22 dollars le boisseau, à 0226 GMT, tandis que le maïs est resté inchangé à 5,87-1/4 dollars le boisseau.

Le blé a cédé 0,1% à 6,05-1/2 dollars le boisseau, après avoir perdu 2,6% mercredi.

Le dollar a atteint un plus haut de deux mois contre un panier de pairs mercredi, soutenu par des signes récents d'une économie américaine résiliente, tandis que le malaise sur les négociations sur le plafond de la dette américaine a gardé les investisseurs se déplaçant vers des refuges sûrs.

Un dollar plus fort rend les matières premières américaines plus chères pour les acheteurs détenant d'autres devises.

La faible demande de maïs et de soja de la part du principal importateur, la Chine, pèse sur les prix.

Selon les fabricants d'aliments pour animaux et les analystes, un excédent de blé bon marché en Chine remplace d'importants volumes de maïs sur son énorme marché de l'alimentation animale, ce qui freine la consommation de maïs et de soja et pourrait réduire la demande d'importations.

L'Ukraine a accusé la Russie d'avoir exclu le port ukrainien de Pivdennyi d'un accord permettant des exportations sûres de denrées alimentaires et d'engrais de la mer Noire à partir des ports ukrainiens d'Odessa, de Chornomorsk et de Pivdennyi. La Russie s'est plainte de ne pas avoir pu exporter de l'ammoniac via un pipeline vers Pivdennyi.

Les prix à l'exportation du blé russe ont de nouveau baissé la semaine dernière, le marché mondial s'étant détendu en raison d'une offre abondante et d'une extension de l'accord sur les céréales de la mer Noire, ainsi que des attentes locales d'une réduction des droits à l'exportation, ont déclaré les analystes.

La bourse des céréales de Buenos Aires a déclaré mercredi que les pluies intenses de ces derniers jours dans les principales terres agricoles d'Argentine ont amélioré les prévisions pour la récolte de blé de 2023/2024, après une sécheresse historique qui a fortement réduit les rendements.

Les pluies sont essentielles pour que les agriculteurs argentins puissent commencer à semer du blé, les semailles devant débuter dans les prochains jours. La récolte totale est estimée à 18 millions de tonnes, contre 12,4 millions de tonnes lors de la saison précédente.

Les fonds de matières premières ont été vendeurs nets de contrats à terme sur le blé, le soja et la farine de soja du CBOT mercredi, selon les négociants. Ils étaient acheteurs nets de contrats CBOT sur le maïs et l'huile de soja. (Reportage de Naveen Thukral ; Rédaction de Sherry Jacob-Phillips et Subhranshu Sahu)