Les cours du soja et du maïs à Chicago se sont repliés mercredi, plombés par le rythme rapide des semis dans le Midwest américain et les perspectives de conditions de croissance favorables.

Le blé a légèrement augmenté après avoir clôturé en forte baisse.

FONDAMENTAUX

* Le contrat de soja le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) a baissé de 0,1% à 14,13-1/2 dollars le boisseau, à 0008 GMT et le maïs a perdu un quart de cent à 5,84-1/2 dollars le boisseau.

* Le blé a gagné 0,2 % à 6,44-1/2 dollars le boisseau.

* Le Département américain de l'agriculture (USDA) a fait état de progrès dans l'ensemencement du maïs et du soja qui ont dépassé les attentes du marché, le rythme d'ensemencement du soja étant le deuxième plus rapide jamais enregistré.

* Les agriculteurs ont planté 49 % de leurs surfaces de maïs et 35 % de leurs surfaces de soja, a indiqué l'agence.

* Les importations chinoises de soja en avril ont chuté de 10 % par rapport à l'année précédente, selon les données des douanes mardi, après que des contrôles douaniers plus stricts aient retardé les cargaisons.

* Le premier acheteur mondial de soja a importé 7,26 millions de tonnes de graines oléagineuses le mois dernier, soit nettement moins que les 9 millions de tonnes attendues par les négociants.

* Les Nations Unies ont déclaré que les inspections avaient repris mardi sur les navires en partance dans le cadre d'un accord permettant l'exportation en toute sécurité de céréales ukrainiennes vers la mer Noire, accord que Moscou a menacé d'abandonner le 18 mai en raison des obstacles à ses propres exportations de céréales et d'engrais.

* Les fonds de matières premières ont été vendeurs nets de contrats à terme sur le maïs, le soja, le blé, la farine de soja et l'huile de soja sur le CBOT mardi, selon les négociants.

NOUVELLES DU MARCHÉ

* La jauge des actions mondiales a chuté mardi, les investisseurs devenant prudents avant les données clés sur les prix à la consommation aux Etats-Unis, tandis que l'impasse sur le plafond de la dette américaine a déclenché une forte vente de bons du Trésor à court terme.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT, avril) 0600 Allemagne HICP Final YY 1230 US Core CPI MM, SA ; YY, NSA 1230 US CPI MM, SA ; YY, NSA 1230 US CPI Wage Earner (rapporté par Naveen Thukral ; édité par Uttaresh Venkateshwaran)