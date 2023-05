Les contrats à terme sur le soja du Chicago Board of Trade ont augmenté jeudi, mettant fin à une série de trois séances de baisse, grâce à une vague d'achats à bon compte sur le marché après que les prix aient chuté à leur plus bas niveau depuis 6 mois et demi, selon les négociants.

Les contrats à terme sur le maïs et le blé ont chuté, la faible demande pour les produits américains poussant les prix vers les niveaux les plus bas atteints au début du mois.

"Les ventes à l'exportation ont été très mauvaises", a déclaré Ted Seifried, stratège en chef du marché pour le Zaner Group. "Elles étaient conformes aux attentes, mais les attentes sont si faibles à ce stade.

Le ministère américain de l'agriculture a déclaré jeudi matin que les ventes hebdomadaires de maïs à l'exportation ne s'élevaient qu'à 340 400 tonnes. Selon M. Seifried, ce total montre que les utilisateurs finaux peuvent contourner l'offre américaine et attendre que les agriculteurs brésiliens récoltent leur production.

Les ventes à l'exportation de blé se sont élevées à 359 900 tonnes, mais les négociants se sont concentrés sur les accords conclus dans le monde entier, qui ont montré que les acheteurs étrangers pouvaient facilement trouver des approvisionnements moins chers. Les ventes à l'exportation de soja se sont élevées à 112 300 tonnes.

Les contrats à terme sur le soja de juillet du Chicago Board of Trade se sont établis en hausse de 1 1/2 cents à 14,05-1/2 dollars le boisseau. Les prix ont atteint leur niveau le plus bas à 13,85-1/4 $ le boisseau, soit le niveau le plus bas sur une base continue pour le contrat le plus actif depuis le 28 octobre.

Le maïs de juillet du CBOT a perdu 11-3/4 cents à 5,82-1/4 $ le boisseau et le blé tendre rouge d'hiver de mai du CBOT a perdu 14 cents à 6,27-1/4 $ le boisseau.

L'USDA publiera vendredi son rapport mensuel très suivi sur les estimations de l'offre et de la demande agricoles mondiales, qui inclura pour la première fois des prévisions pour la campagne de commercialisation 2023/24.

Les analystes s'attendaient à ce que le rapport montre que les réserves de maïs et de soja augmenteront fortement au cours de l'année à venir.

Sur le marché du blé, les discussions sur l'accord d'exportation de la mer Noire restent au centre de l'attention.

Aucun accord n'a été conclu pour prolonger un accord autorisant les expéditions de céréales à partir de certains ports ukrainiens de la mer Noire après les discussions de jeudi entre l'Ukraine, la Russie, la Turquie et les Nations unies. (Reportage de Mark Weinraub ; reportages complémentaires de Naveen Thukral à Singapour et Sybille de La Hamaide à Paris ; Rédaction de Kirsten Donovan et Jonathan Oatis)