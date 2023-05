Les contrats à terme sur le blé, le soja et le maïs ont augmenté lundi, une série d'achats à prix cassés soutenant les prix des matières premières après qu'un tableau baissier de l'offre mondiale ait poussé les prix à la baisse ce mois-ci.

Le contrat de référence du Chicago Board of Trade est tombé sous la barre des 6 dollars le boisseau pour la première fois en plus de deux ans au cours de la nuit.

Les contrats à terme sur le maïs et le soja ont enregistré les gains les plus importants lundi, après avoir tous deux enregistré une série de quatre séances de pertes à la fin de la semaine dernière.

"Les prix du maïs et du soja ont atteint un niveau de survente au cours de la phase de liquidation de la semaine dernière, de sorte qu'un rebond n'est pas une surprise ce matin", a écrit Arlan Suderman, économiste en chef de StoneX spécialisé dans les matières premières, dans une note clients.

À 10:06 CDT (1506 GMT), les contrats à terme du Chicago Board of Trade pour le blé tendre rouge d'hiver de juillet étaient en hausse de 7-3/4 cents à 6,12-3/4 dollars le boisseau. Les prix ont atteint un plancher de 5,96-1/4 $ le boisseau, le plus bas sur une base continue pour le contrat le plus actif depuis le 31 mars 2021, au cours des échanges de la nuit.

La semaine dernière, l'accord pour un canal d'expédition sûr pour les exportations de céréales de l'Ukraine a été prolongé de deux mois, ce qui a apaisé les inquiétudes concernant les approvisionnements mondiaux.

Les inquiétudes concernant la détérioration de la qualité de la récolte d'hiver américaine ont limité les pertes. Le département américain de l'agriculture publiera son évaluation hebdomadaire de la récolte de blé à 15 heures CDT (2000 GMT) lundi.

Un autre lot d'environ 30 000 tonnes de blé originaire de l'Union européenne, qui proviendrait de Pologne, devrait être expédié aux Etats-Unis en juin ou en juillet, ont déclaré les négociants européens lundi. Cela fait suite à deux expéditions plus tôt dans l'année.

Le soja de juillet du CBOT était en hausse de 18-3/4 cents à 12,07-3/4 dollars le boisseau et le maïs de juillet du CBOT était en hausse de 21 cents à 5,75-1/2 dollars le boisseau.

L'USDA fournira également une mise à jour de la quantité de maïs et de soja que les agriculteurs américains ont semé jusqu'à présent cette année, lundi après-midi. (Reportage complémentaire de Michael Hogan à Hambourg et de Naveen Thukral à Singapour ; rédaction de Sharon Singleton et Grant McCool)