Les contrats à terme sur le maïs, le soja et le blé à Chicago étaient en baisse mardi, après avoir atteint des sommets plurimensuels la semaine dernière, alors que les participants évaluaient les chances d'un soulagement de la pluie dans les zones de culture sèches du Midwest.

La prudence sur les marchés financiers au sens large, les investisseurs restant préoccupés par la faiblesse de la croissance économique en Chine, a encouragé les marchés céréaliers à se consolider après le rebond de la semaine dernière, ont indiqué les négociants.

Les marchés céréaliers attendaient également les évaluations hebdomadaires des récoltes du ministère américain de l'agriculture (USDA) mardi pour évaluer l'impact de la sécheresse, ainsi que la publication possible cette semaine des objectifs américains en matière d'utilisation de biocarburants à base de cultures.

Le contrat de maïs le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en baisse de 1,3 % à 5,89-1/2 le boisseau à 1111 GMT, tandis que le soja CBOT était en baisse de 0,9 % à 13,29-3/4 le boisseau. Le blé CBOT a perdu 1,6 % à 6,76-3/4 $ le boisseau.

Les marchés américains étaient fermés lundi pour la fête du 19 juin.

L'aggravation de la sécheresse dans le Midwest américain a jeté le doute sur les prévisions de l'USDA concernant la production record de maïs et de soja aux États-Unis cette année.

Les prévisions météorologiques laissent entrevoir de plus grandes chances de précipitations significatives la semaine prochaine dans le Midwest, alors que seules de légères averses ont été observées cette semaine.

"Les conditions météorologiques restent une préoccupation majeure pour les négociants", a déclaré la société de conseil Agritel dans une note. "Le déficit hydrique persiste à la fois dans le nord de l'UE et dans la Corn Belt américaine.

Les marchés céréaliers attendaient de voir comment les participants américains réagiraient aux dernières projections météorologiques lors de la session de jour à Chicago plus tard dans la journée de mardi, selon les négociants.

En Europe, les contrats à terme sur le blé sur Euronext ont perdu environ 2 %, sous la pression des attentes selon lesquelles le blé russe moins cher serait utilisé pour couvrir la majeure partie d'un appel d'offres d'achat par l'Algérie.

Les exportations russes importantes ont tempéré les inquiétudes concernant la rupture possible d'un accord sur le corridor de la mer Noire autorisant les expéditions en provenance de l'Ukraine déchirée par la guerre, que Moscou a menacé à plusieurs reprises de quitter le mois prochain.

Les averses du week-end en France et les pluies généralisées prévues cette semaine ont également apaisé les inquiétudes concernant la sécheresse dans le nord de l'Europe. (Reportage de Gus Trompiz à Paris et Matthew Chye à Singapour ; Rédaction de Rashmi Aich et Jan Harvey)