Les cours à terme du blé, du maïs et du soja ont chuté mardi, sous la pression des inquiétudes macroéconomiques, de la forte concurrence pour les exportations mondiales de céréales et de certaines prévisions de pluies bénéfiques dans le Midwest le mois prochain, qui pourraient améliorer les perspectives de production, selon les analystes.

Dans une note à ses clients, Arlan Suderman, économiste en chef de StoneX spécialisé dans les matières premières, a déclaré : "Les perspectives plus humides ont fait disparaître le seul facteur de stabilité pour les marchés des céréales et des oléagineux, ce qui a permis aux prix de chuter aujourd'hui".

Les marchés boursiers et les contrats à terme sur le pétrole brut ont fléchi, renforçant les sentiments baissiers à l'égard des céréales, alors que les inquiétudes grandissent quant à l'adoption par le Congrès américain du pacte sur le plafond de la dette.

Le blé de juillet du Chicago Board of Trade s'est établi en baisse de 25 cents à 5,91 dollars le boisseau, après avoir chuté à 5,88-3/4 dollars, son niveau le plus bas sur un graphique continu du contrat de blé le plus actif depuis décembre 2020.

Le maïs de juillet du CBOT a baissé de 10 cents pour terminer à 5,94 dollars le boisseau et le soja de juillet a glissé de 40-3/4 cents pour s'établir à 12,96-1/2 dollars le boisseau, tombant sous le support psychologique de la barre des 13 dollars le boisseau.

Le blé a subi la pression d'une faible demande d'exportation pour les stocks américains. Les prix à l'exportation du blé russe se sont encore affaiblis dans l'attente d'une nouvelle récolte et en raison de la faible demande des importateurs mondiaux, selon les analystes.

Par ailleurs, des acheteurs américains auraient acheté la semaine dernière environ 60 000 tonnes de blé d'origine européenne, provenant pour moitié de Pologne et d'Allemagne, selon les négociants européens, ce qui souligne les prix élevés du blé américain.

Pendant ce temps, les semis de maïs et de soja pour la récolte 2023 avancent plus vite que la normale, tandis que les producteurs et les négociants surveillent les conditions de sécheresse dans certaines parties du Midwest.

Après la clôture du CBOT, les premières évaluations de l'état du maïs par le ministère américain de l'agriculture (USDA) pour 2023 indiquaient que 69 % de la récolte américaine était en bon ou excellent état, ce qui est inférieur à la moyenne des attentes des analystes qui tablaient sur 71 % et en baisse par rapport aux 73 % de l'année précédente.

Les semis de maïs aux États-Unis sont terminés à 92 %, ce qui est supérieur à la moyenne quinquennale de 84 %, et les semis de soja sont terminés à 83 %, ce qui est supérieur à la moyenne quinquennale de 65 %, a indiqué l'USDA.

Le gouvernement a prévu que l'offre de maïs et de soja augmenterait au cours de la campagne 2023/24 en raison des prévisions de récoltes record.

L'abondance de l'offre brésilienne a également pesé sur les prix. Le cabinet de conseil en agroalimentaire AgRural a relevé lundi son estimation de la récolte totale de maïs au Brésil à 127,4 millions de tonnes, contre 125,1 millions de tonnes précédemment.