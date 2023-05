Les prix à terme du blé à Chicago ont légèrement baissé mercredi, les opérateurs ayant pris leurs bénéfices après la forte performance du marché lors de la session précédente, suite aux inquiétudes accrues concernant l'accord ukrainien sur la mer Noire, malgré sa prolongation la semaine dernière.

Dans le même temps, les prix à terme du soja et du maïs ont légèrement augmenté.

Le contrat de soja le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en hausse de 0,3% à 13,26-1/2 dollars le boisseau, à 0423 GMT.

Le blé a perdu 0,1% à 6,21-3/4 dollars le boisseau, tandis que le maïs a gagné 0,3% à 5,79-1/2 dollars le boisseau. Le contrat de référence pour le maïs se dirige vers une série de trois jours de gains.

L'Ukraine a accusé mardi la Russie d'avoir exclu le port ukrainien de Pivdennyi d'un accord permettant des exportations sûres de céréales de la mer Noire, la Russie se plaignant de ne pas pouvoir exporter de l'ammoniac via un pipeline vers Pivdennyi dans le cadre de l'accord.

L'accord ukrainien sur les céréales de la mer Noire a été prolongé mercredi dernier pour deux mois supplémentaires.

Les contrats à terme sur le maïs ont clôturé à la hausse au cours de la séance précédente - les problèmes de sécheresse prévus pour l'Iowa et le nord de l'Illinois pourraient être suffisants pour déclencher de nouveaux achats et fournir un soutien à la couverture des positions courtes, selon une note de la société de recherche sur les matières premières Hightower.

Les agriculteurs brésiliens récolteront une deuxième récolte de maïs importante, bien qu'une partie ait été plantée en dehors de la période de croissance idéale, selon des données publiées mardi avant une tournée des principaux États producteurs du pays.

Les acheteurs aux Etats-Unis ont récemment acheté environ 210.000 tonnes de blé d'origine européenne qui devraient provenir de Pologne et d'Allemagne, ont indiqué les négociants européens mardi.

Un groupe de minoteries sud-coréennes a acheté environ 135 000 tonnes de blé de mouture en provenance des États-Unis, d'Australie et du Canada dans le cadre d'un appel d'offres international mardi, selon les négociants européens.

Les fonds de matières premières ont été acheteurs nets de contrats à terme sur le blé et le maïs du Chicago Board of Trade mardi, et vendeurs nets de contrats à terme sur le soja, la farine de soja et l'huile de soja, ont indiqué les négociants.