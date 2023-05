Les contrats à terme sur le maïs américain ont chuté jeudi à leur plus bas niveau depuis 19 mois, sous la pression de données d'exportation décevantes et de perspectives de récoltes américaines abondantes, selon les analystes.

Les contrats à terme sur le soja ont atteint leur plus bas niveau depuis 10 mois, et les contrats à terme sur le blé ont glissé de plus de 2 %, la prolongation d'un accord permettant à l'Ukraine, ravagée par la guerre, de continuer à exporter des céréales via les ports de la mer Noire ayant apaisé les inquiétudes concernant l'offre mondiale.

Le Chicago Board of Trade a enregistré une baisse de 6-1/4 cents pour le maïs de juillet, à 5,55-1/4 dollars le boisseau, après avoir chuté à 5,47 dollars, son niveau le plus bas sur un graphique continu du contrat de maïs le plus actif depuis octobre 2021. Mais le maïs nouvelle récolte de décembre, représentant la récolte 2023, a fini en hausse de 1-3/4 cents à 5,00-3/4 dollars, rebondissant après avoir chuté sous les 5 dollars cette semaine pour la première fois depuis fin 2021.

Le soja de juillet CBOT a perdu 3-3/4 cents à 13,33-1/4 dollars le boisseau après avoir chuté à 13,23-1/4 dollars, son niveau le plus bas sur un graphique continu depuis juillet 2022. Le blé CBOT de juillet a terminé en baisse de 13-3/4 cents à 6,11-3/4 dollars le boisseau.

Les contrats à terme sur le maïs sont tombés à leur plus bas niveau en séance après que le rapport hebdomadaire sur les ventes à l'exportation du ministère américain de l'Agriculture a fait état de réductions nettes des ventes de maïs américain de l'ancienne récolte au cours de la semaine du 11 mai, totalisant près de 339 000 tonnes, en grande partie en raison d'annulations de la part d'acheteurs chinois. Les ventes nettes de maïs de la nouvelle récolte se sont élevées à 74 000 tonnes.

"Les prix du maïs et du soja continuent de creuser leurs pertes récentes dans un contexte de faible demande de ventes à l'exportation. Les baissiers ont le vent en poupe, et il n'y a tout simplement pas d'histoire actuellement pour changer le récit", a écrit Arlan Suderman, économiste en chef de StoneX spécialisé dans les matières premières, dans une note client.

Dans le même temps, le Conseil international des céréales a relevé ses prévisions de récolte mondiale de maïs pour 2023/24 de 9 millions de tonnes, à 1,217 milliard de tonnes, reflétant en grande partie l'amélioration des perspectives de production au Brésil et en Chine.

Les contrats à terme sur le blé ont fléchi malgré de mauvaises prévisions de récolte lors de la tournée annuelle de cette semaine au Kansas, le principal producteur américain de blé d'hiver. Dans son estimation finale publiée jeudi, le Wheat Quality Council a estimé le rendement moyen du blé du Kansas à 30,0 boisseaux par acre, soit le rendement le plus bas depuis au moins 2000. (Reportage complémentaire de Nigel Hunt à Londres et de Naveen Thukral à Singapour ; rédaction de Kirsten Donovan, Chizu Nomiyama et David Gregorio)