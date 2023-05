Les contrats à terme sur le maïs du Chicago Board of Trade ont atteint leur plus haut niveau en un mois vendredi, les prévisions de temps sec dans le Midwest américain ayant maintenu l'attention sur les risques précoces pour la récolte de cette année.

Les contrats à terme sur le soja et le blé ont également augmenté, les marchés agricoles affichant des gains hebdomadaires après des baisses récentes à des niveaux inférieurs de plusieurs mois.

Les négociants ont ajouté une prime de risque météorologique aux marchés avant le week-end de trois jours, les conditions semblant "assez sèches" dans la ceinture de maïs, a déclaré Arlan Suderman, économiste en chef des matières premières pour le courtier StoneX. Le CBOT sera fermé lundi pour le Memorial Day aux États-Unis.

Mardi, le ministère américain de l'agriculture devrait publier une mise à jour hebdomadaire sur l'état d'avancement des semis de maïs et de soja, ainsi que ses premières évaluations de l'état des cultures de maïs de la saison. Le gouvernement a prévu que l'offre de ces deux cultures augmenterait fortement au cours de l'année à venir en raison des prévisions de récoltes record.

Toutefois, les précipitations inférieures à la normale devraient se poursuivre dans le Midwest, les plaines orientales et le Delta au cours des 15 prochains jours, a déclaré le prévisionniste Maxar. Ces conditions permettront à la sécheresse de s'aggraver et de s'étendre davantage, augmentant ainsi le stress sur le maïs et le soja, a déclaré la société.

Selon le Commodity Weather Group, le stress dû à la sécheresse affectera environ 40 % de la récolte de maïs au début du mois de juin.

Le contrat de maïs le plus actif a terminé en hausse de 13-1/4 cents à 6,04 dollars le boisseau et a atteint son prix le plus élevé depuis le 26 avril à 6,06-3/4 dollars. Le soja a augmenté de 3 1/4 cents pour s'établir à 13,37-1/4 dollars le boisseau, tandis que le blé a fait un bond de 11 3/4 cents pour terminer à 6,16 dollars le boisseau.

L'espoir que l'administration Biden et les républicains du Congrès parviennent à un accord pour relever le plafond de la dette publique a contribué à soutenir les gains sur les marchés des matières premières et des actions, selon les traders.

Le dollar s'apprêtait à enregistrer un troisième gain hebdomadaire consécutif dans le cadre des négociations sur le plafond de la dette, qui font l'objet d'une attention particulière. Un dollar fort est généralement considéré comme un facteur baissier pour les contrats à terme sur les céréales américaines.