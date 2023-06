Les contrats à terme sur le maïs américain ont légèrement baissé mardi, les opérateurs ayant pris leurs bénéfices après une récente hausse due aux inquiétudes concernant le stress des cultures dans un contexte de sécheresse dans la ceinture de culture du Midwest américain.

Le blé a reculé pour mettre fin à une série de trois victoires consécutives, tandis que le soja a légèrement progressé.

FONDAMENTAUX

* Le contrat de soja le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en hausse de 0,2% à 13,75 dollars le boisseau, à 0156 GMT.

* Le blé a perdu 0,4% à 6,31-1/2 dollars le boisseau, tandis que le maïs a cédé 0,3% à 6,15-1/2 dollars le boisseau, après avoir atteint un plus haut de près de deux mois lors de la session précédente.

* Le Département américain de l'agriculture (USDA) a estimé que 61% des cultures de maïs aux Etats-Unis étaient en bon ou excellent état dans son rapport hebdomadaire sur l'état des cultures lundi, soit une baisse de 3 points de pourcentage par rapport à la semaine précédente et un chiffre inférieur à la moyenne des estimations d'un sondage Reuters.

* L'USDA a également abaissé de 3 points de pourcentage l'état des cultures de soja aux États-Unis, à 59 % d'état bon à excellent, ce qui est inférieur à l'estimation moyenne des analystes, qui était de 60 %.

* Les agriculteurs brésiliens ont récolté jusqu'à jeudi dernier 2,2 % de la surface plantée pour leur deuxième récolte de maïs dans la région centre-sud, a déclaré lundi la société de conseil en agroalimentaire AgRural, en hausse de 0,8 point de pourcentage par rapport à la semaine précédente.

* Le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a déclaré lundi qu'il était préoccupé par le fait que la Russie abandonnera le 17 juillet un accord permettant l'exportation en toute sécurité, en temps de guerre, de céréales et d'engrais à partir de trois ports ukrainiens de la mer Noire.

* L'organisme public algérien ONAB aurait acheté un volume inconnu de maïs destiné à l'alimentation animale, d'origine facultative, dans le cadre d'un appel d'offres international portant sur 140 000 tonnes métriques qui s'est achevé jeudi, ont indiqué lundi des négociants européens.

* Les fonds de matières premières ont été acheteurs nets de contrats à terme sur le maïs, le blé et la farine de soja du Chicago Board of Trade (CBOT) et vendeurs nets de contrats à terme sur le soja et l'huile de soja du CBOT, ont indiqué les négociants.

NOUVELLES DU MARCHÉ

* Les actions asiatiques ont légèrement augmenté dans les premiers échanges mardi, à la suite d'une session optimiste à Wall street, alors que les investisseurs tournent leur attention vers les données clés de l'inflation américaine et la décision de la Réserve fédérale sur les taux d'intérêt cette semaine.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT)

0600 Allemagne IPCH Final YY Mai

0600 Royaume-Uni Nombre de demandeurs d'emploi Chômage mai

0600 Royaume-Uni Taux de chômage au BIT avril

0600 Royaume-Uni HMRC Payrolls Change May

0900 Allemagne ZEW Sentiment économique Juin

0900 Allemagne ZEW Conditions actuelles Juin

1230 US CPI, Core CPI MM SA Mai

1230 IPC américain, IPC de base YY NSA Mai

1230 IPC américain, Salariés mai

-- Réserve fédérale américaine, Federal Open Market

de la Réserve fédérale américaine entame sa réunion de deux jours le

sur les taux d'intérêt (jusqu'au 14 juin) (Reportage de Matthew Chye ; Rédaction de Sherry Jacob-Phillips)