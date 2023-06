Les contrats à terme sur le maïs américain ont légèrement baissé mardi, les opérateurs ayant pris leurs bénéfices après une récente hausse, suite aux inquiétudes concernant le stress des cultures dans un contexte de sécheresse dans la ceinture agricole du Midwest américain.

Le blé a reculé pour mettre fin à une série de trois victoires consécutives, tandis que le soja a légèrement progressé.

Le contrat de soja le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en hausse de 0,2% à 13,75-1/4 dollars le boisseau, à 0408 GMT.

Le blé a perdu 0,5 % à 6,30-3/4 dollars le boisseau, tandis que le maïs a cédé 0,3 % à 6,15-1/2 dollars le boisseau, après avoir atteint un plus haut de près de deux mois lors de la session précédente.

Le Département américain de l'agriculture (USDA) a estimé que 61% des cultures de maïs aux Etats-Unis étaient en bon ou excellent état dans son rapport hebdomadaire sur l'état des cultures lundi, en baisse de 3 points de pourcentage par rapport à la semaine précédente et en dessous de la moyenne des estimations d'un sondage Reuters.

L'USDA a également abaissé de 3 points de pourcentage l'évaluation de la récolte de soja aux États-Unis, à 59 % d'état bon à excellent, ce qui est inférieur à l'estimation moyenne des analystes, qui était de 60 %.

Comme pour le soja, l'état du maïs s'est détérioré dans la catégorie "bon à excellent", les états sélectionnés actuels se situant nettement en dessous de la moyenne décennale, selon une note de la société de recherche sur les matières premières Hightower.

À l'avenir, le marché du maïs devrait également bénéficier du soutien résiduel de l'impasse dans laquelle se trouve l'extension du corridor céréalier de la mer Noire et des poches de sécheresse en Europe, ajoute la note.

Les agriculteurs brésiliens ont récolté jusqu'à jeudi dernier 2,2 % de la surface plantée pour leur deuxième récolte de maïs dans la région centre-sud, a déclaré lundi la société de conseil en agroalimentaire AgRural, en hausse de 0,8 point de pourcentage par rapport à la semaine précédente.

Le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a déclaré lundi qu'il était préoccupé par le fait que la Russie abandonnera le 17 juillet un accord permettant l'exportation en toute sécurité, en temps de guerre, de céréales et d'engrais à partir de trois ports ukrainiens de la mer Noire.

Les fonds de matières premières ont été des acheteurs nets de contrats à terme sur le maïs, le blé et la farine de soja du Chicago Board of Trade lundi et des vendeurs nets de contrats à terme sur le soja et l'huile de soja du CBOT, selon les négociants. (Reportage de Matthew Chye ; Rédaction de Sherry Jacob-Phillips et Sonia Cheema)