Les contrats à terme sur le maïs à Chicago ont baissé au début des échanges asiatiques jeudi, les opérateurs bloquant leurs profits après une récente hausse due aux inquiétudes concernant les conditions météorologiques sèches dans des régions clés du Midwest américain.

Les cours du soja et du blé étaient également orientés à la baisse.

FONDAMENTAUX

* Les contrats à terme sur le maïs étaient en baisse de 0,5 % à 6,25-1/2 dollars le boisseau, à 1 h 44 GMT, après avoir atteint un sommet de plus de deux mois lors de la séance précédente.

* Le contrat de soja le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en baisse de 0,6% à 13,69-1/4 dollars le boisseau, et les contrats à terme de blé ont cédé 0,1% à 7,47-1/2 dollars le boisseau après avoir atteint leur plus haut niveau depuis la fin février mercredi.

* Le ministère américain de l'Agriculture a réduit ses estimations de récolte de maïs et de soja plus que prévu mardi, y compris des baisses importantes dans les États les plus producteurs, l'Iowa et l'Illinois, alors qu'une sécheresse de plus en plus importante a mis à mal les cultures au cœur de la ceinture agricole du Midwest.

* L'Argentine est devenue la deuxième destination principale du soja brésilien au cours des cinq premiers mois de 2023, car elle a dû augmenter ses importations en réponse à une sécheresse historique qui a gravement affecté sa récolte.

* Le groupe d'achat taïwanais MFIG a acheté environ 65 000 tonnes métriques de maïs destiné à l'alimentation animale qui devrait provenir du Brésil dans le cadre d'un appel d'offres international mercredi, ont indiqué des négociants européens.

* Un groupe d'importateurs thaïlandais aurait acheté environ 55 000 tonnes de blé pour l'alimentation animale, qui devrait provenir de la région de la mer Noire ou d'Australie, ont indiqué des négociants européens mercredi.

* Les fonds de matières premières ont été acheteurs nets de contrats à terme sur le maïs, le soja, le blé et la farine de soja du CBOT mercredi et vendeurs nets d'huile de soja, ont indiqué les négociants.

NOUVELLES DU MARCHÉ

* Les indices boursiers mondiaux ont chuté mercredi, le président de la Réserve fédérale Jerome Powell ayant déclaré que la lutte pour réduire l'inflation avait encore un "long chemin" à parcourir, tandis que les prix des céréales ont bondi en raison des inquiétudes concernant les pénuries de récoltes dans le monde entier.

