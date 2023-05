Les contrats à terme sur le maïs à Chicago ont augmenté vendredi dans le cadre d'une vague d'achats à bon compte, tirant les prix vers le haut dans le cadre d'un rebond technique par rapport aux niveaux très bas atteints le jour précédent, ont indiqué les négociants.

Le blé a également regagné du terrain après avoir atteint son plus bas niveau depuis deux ans jeudi, lorsque le renouvellement d'un couloir d'exportation de l'Ukraine vers la mer Noire a accru la pression de l'offre et détourné l'attention des mauvaises perspectives de récolte dans les plaines américaines.

Le potentiel de rendement du blé au Kansas a été estimé jeudi à son niveau le plus bas depuis au moins 2000 lors d'une visite annuelle sur le terrain.

Par ailleurs, les contrats à terme sur le soja ont baissé car la faible demande d'exportation des États-Unis pour l'ancienne récolte et les attentes persistantes d'une offre mondiale importante continuent de peser sur le marché, ont indiqué les négociants.

"Nous avons vu certaines des positions courtes les plus faibles être éliminées du marché, mais personne n'intervient pour acheter sur les hausses", a déclaré Karl Setzer, responsable de la recherche sur le courtage chez Mid-Co Commodities. "À l'heure actuelle, l'argent géré s'intéresse à l'or et au dollar, mais pas aux produits de base.

Le contrat de maïs le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en hausse de 9-1/2 cents à 5,64-3/4 dollars le boisseau vers 1606 GMT, après être tombé jeudi à son plus bas depuis octobre 2021.

Le soja était en baisse de 5-1/4 cents à 13,28 dollars le boisseau après avoir touché un plus bas de 10 mois lors de la séance précédente.

Le blé CBOT était en hausse de 1-1/2 cents à 6,13-1/4 dollars le boisseau, après s'être approché jeudi d'un plus bas de deux ans établi le 3 mai.

Les agriculteurs américains ont bien progressé dans les semis de maïs et de soja, mais les négociants surveillent la sécheresse dans une partie du Midwest.

Jeudi, le Conseil international des céréales a revu à la hausse ses prévisions de récolte mondiale de maïs pour 2023/24, reflétant en grande partie l'amélioration des perspectives au Brésil et en Chine.

Le ministère américain de l'agriculture (USDA) a indiqué jeudi que les réductions nettes des ventes de maïs américain de l'ancienne récolte s'élevaient à près de 339 000 tonnes au cours de la semaine qui s'est achevée le 11 mai, en grande partie en raison des annulations des acheteurs chinois. (Informations complémentaires fournies par Gus Trompiz à Paris et Naveen Thukral à Singapour ; modifications apportées par Subhranshu Sahu, Savio D'Souza et Jonathan Oatis)