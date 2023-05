Les contrats à terme sur le soja et le maïs ont progressé lundi et les contrats à terme sur le blé se sont raffermis, une série d'achats à prix cassés ayant soutenu les prix des matières premières après qu'un tableau baissier de l'offre mondiale ait fait chuter les prix ce mois-ci.

Le contrat de référence pour le blé du Chicago Board of Trade a baissé en dessous de 6 dollars le boisseau pour la première fois en plus de deux ans au cours de la nuit, avant de remonter.

Les contrats à terme sur le maïs et le soja ont enregistré les gains les plus importants lundi, après avoir tous deux perdu quatre séances à la fin de la semaine dernière.

Le contrat de maïs le plus actif a gagné 3,0 %, sa plus forte hausse quotidienne en neuf mois, et le contrat de soja le plus actif a augmenté de 2,6 %, sa plus forte hausse quotidienne depuis le 12 septembre.

"Les prix du maïs et du soja ont atteint un niveau de survente au cours de la phase de liquidation de la semaine dernière, de sorte qu'un rebond n'est pas une surprise ce matin", a écrit Arlan Suderman, économiste en chef de StoneX spécialisé dans les matières premières, dans une note clients.

Les contrats à terme du Chicago Board of Trade sur le blé tendre rouge d'hiver de juillet se sont établis en hausse de 1 1/4 cents à 6,06-1/4 dollars le boisseau. Les prix ont atteint un plancher de 5,96-1/4 $ le boisseau, le plus bas sur une base continue pour le contrat le plus actif depuis le 31 mars 2021, au cours des échanges de la nuit.

Après la clôture, le ministère américain de l'Agriculture a déclaré que les notes bonnes à excellentes pour la récolte de blé d'hiver aux États-Unis ont augmenté de 2 points de pourcentage pour atteindre 31 %, dépassant les attentes du marché qui tablait sur 30 %.

La semaine dernière, l'accord concernant un canal d'expédition sûr pour les exportations de céréales de l'Ukraine a été prolongé de deux mois, ce qui a apaisé les inquiétudes concernant les approvisionnements mondiaux.

Un autre lot d'environ 30 000 tonnes de blé originaire de l'Union européenne, qui proviendrait de Pologne, devrait être expédié aux États-Unis en juin ou en juillet, ont déclaré les négociants européens lundi. Cette expédition fait suite à deux expéditions effectuées plus tôt dans l'année.

Le soja de juillet du CBOT a gagné 34 cents à 13,41-1/4 dollars le boisseau et le maïs de juillet du CBOT a gagné 16-1/2 cents à 5,71 dollars le boisseau.

L'USDA a déclaré que les agriculteurs avaient planté 81 % de leurs surfaces de maïs et 66 % de leurs surfaces de soja au 21 mai. Ces deux chiffres sont bien supérieurs aux moyennes quinquennales. (Reportage de Mark Weinraub à Chicago ; Reportage complémentaire de Michael Hogan à Hambourg et de Naveen Thukral à Singapour ; Rédaction de Grant McCool et Matthew Lewis)