Les contrats à terme sur le maïs, le soja et le blé ont tous clôturé en hausse vendredi et ont tous atteint des sommets plurimensuels au cours de la séance, les inquiétudes concernant les conditions de sécheresse dans des régions clés du Midwest ayant provoqué une vague d'achats à l'approche d'un week-end de trois jours, ont indiqué les analystes.

"We have an issue here in the center of the Corn Belt (where) we can't seem to break through and get meaningful moisture," said Terry Linn, analyst with Linn & Associates in Chicago. "Les températures vont augmenter la semaine prochaine, et donc le stress va s'accroître sur les cultures qui luttent déjà avec des déficits d'humidité.

En mai, le ministère américain de l'agriculture prévoyait des récoltes de maïs et de soja record aux États-Unis pour 2023, mais ces objectifs sont menacés par des conditions météorologiques problématiques au cours de la saison de croissance estivale.

Le maïs de juillet du Chicago Board of Trade a gagné 17 cents à 6,40-1/4 dollars le boisseau, et le maïs de décembre de la nouvelle récolte, qui représente la récolte de 2023, a gagné 23 cents à 5,97-1/2 dollars le boisseau après avoir atteint 5,98 dollars, son niveau le plus élevé depuis la mi-février.

La nouvelle récolte de soja de novembre a terminé en hausse de 50 cents à 13,42-1/4 dollars le boisseau après avoir atteint son plus haut niveau depuis la mi-mars. Le blé de juillet CBOT a gagné 26 1/2 cents à 6,88 dollars le boisseau après avoir atteint un sommet de deux mois à 6,97 dollars.

Les marchés américains seront fermés lundi à l'occasion de la fête fédérale du 19 juin, ce qui maintiendra les négociants dans l'expectative en raison de la fluctuation des prévisions météorologiques.

"A l'approche d'un congé de trois jours, les précipitations réelles du week-end et les prévisions météorologiques de lundi soir détermineront l'orientation des prix pour la semaine à venir", a déclaré la société de courtage Copenhagen Merchant dans une note.

Les contrats à terme sur le blé ont grimpé grâce à la couverture des positions courtes par les investisseurs, au recul du dollar cette semaine et au temps sec en Europe, qui ont détourné l'attention de la progression des récoltes dans les plaines américaines.

L'incertitude entourant l'accord sur les céréales de la mer Noire autorisant les exportations à partir de l'Ukraine a également apporté un soutien. Des responsables russes ont déclaré vendredi que l'accord autorisant les expéditions à partir de l'Ukraine ne pourrait pas être prolongé dans les circonstances actuelles lorsqu'il arrivera à expiration à la mi-juillet. (Reportage de Julie Ingwersen ; reportages complémentaires de Gus Trompiz à Paris et de Rajendra Jadhav à Mumbai ; rédaction de Sherry Jacob-Phillips, Subhranshu Sahu, Leslie Adler et David Gregorio)