Les contrats à terme sur le maïs et le soja du Chicago Board of Trade sont tombés à leur plus bas niveau en une semaine vendredi, sous la pression des prévisions de pluies bénéfiques dans le Midwest américain, ont indiqué les négociants.

Les contrats à terme sur le blé ont également baissé, les opérateurs bloquant les bénéfices d'un rallye qui a poussé les prix à la hausse pendant cinq semaines consécutives.

Les signes d'une faible demande, soulignés par des données d'exportation peu encourageantes et la faiblesse du marché au comptant, ont renforcé le ton baissier qui pèse sur les contrats à terme sur les céréales vendredi.

Les dernières prévisions météorologiques annonçaient des pluies importantes dans certaines régions du Midwest au cours de la semaine à venir, ce qui, selon les analystes, pourrait améliorer l'état des cultures avant les étapes clés de la croissance cet été.

"Les échanges (continuent) d'atténuer les conditions de surachat alors que nous observons l'évolution des prévisions à court terme, avec un certain soulagement attendu ce week-end et dans le courant de la semaine prochaine", a déclaré la société de courtage FuturesOne dans une note adressée à ses clients.

A 10:54 CDT (1554 GMT), les contrats à terme de maïs de décembre du CBOT étaient en baisse de 29-3/4 cents à 5,91 dollars le boisseau et les contrats à terme de soja de novembre du CBOT étaient en baisse de 34 cents à 13,05-1/2 dollars le boisseau.

"Ces conditions (sèches) n'ont pas (...) eu d'impact irréversible sur les rendements du maïs et du soja jusqu'à présent. Tout dépendra de l'évolution des conditions météorologiques au cours des trois prochaines semaines", a déclaré la société de conseil Agritel.

Les contrats à terme CBOT sur le blé tendre rouge d'hiver pour livraison en septembre étaient en baisse de 10 cents à 7,42-3/4 dollars le boisseau. Le contrat a fait un bond de 20,4 % au cours des cinq dernières semaines.

Le ministère américain de l'agriculture a déclaré vendredi matin que les ventes hebdomadaires de maïs à l'exportation ne s'élevaient qu'à 83 100 tonnes métriques, ce qui est proche de la limite inférieure des estimations du marché qui allaient de zéro à 800 000 tonnes métriques.

Les ventes à l'exportation de blé se sont élevées à 123 900 tonnes métriques et celles de soja à 626 300 tonnes métriques. Ces chiffres sont à comparer avec les attentes du marché qui étaient de 100 000 à 400 000 tonnes métriques pour le blé et de 100 000 à 900 000 tonnes métriques pour le maïs.

Sur le marché au comptant, les offres de base au comptant pour le maïs et le soja ont chuté chez les transformateurs et les silos cette semaine, car une vague de ventes massives de la part des agriculteurs a satisfait la demande dans les terminaux céréaliers du Midwest. (Informations complémentaires fournies par Gus Trompiz à Paris et Matthew Chye à Singapour ; modifications apportées par Rashmi Aich, Sohini Goswami, Shailesh Kuber et David Evans)