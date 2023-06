Les contrats à terme sur le maïs et le soja du Chicago Board of Trade ont chuté jeudi, sous la pression d'une série de prises de bénéfices et de quelques perspectives météorologiques qui ont appelé à un soulagement des cultures frappées par la sécheresse dans le Midwest américain, ont indiqué les traders.

"Les marchés ont manifestement été surachetés par les prévisions météorologiques", a déclaré Mark Soderberg, analyste de la recherche sur les céréales chez ADM Investor Services. "Certains modèles à long terme laissent entrevoir de meilleures perspectives de pluie.

La faiblesse du marché au comptant, résultant d'une série de ventes des agriculteurs pour les deux produits, a également pesé sur les prix à terme, selon les négociants.

Le soja a enregistré les baisses les plus importantes, le contrat le plus actif ayant chuté de 2,7 %, car les pluies annoncées arriveraient à temps pour enrayer les dégâts subis par les cultures de soja, a indiqué M. Soderberg. Mais les conditions de sécheresse ont probablement déjà réduit les perspectives de récolte de maïs en deçà des projections officielles du ministère américain de l'agriculture, qui prévoyait une récolte record.

Les contrats à terme sur le blé se sont légèrement raffermis, mais ont clôturé sous les sommets de la séance, les opérateurs ayant bloqué leurs profits après que les prix du contrat de blé tendre rouge d'hiver le plus actif du Chicago Board of Trade aient atteint leur plus haut niveau en quatre mois. Le marché a été soutenu par les inquiétudes concernant les perturbations de l'offre mondiale résultant de la guerre entre l'Ukraine et la Russie.

La Russie est certaine à 99,9 % d'abandonner le mois prochain un accord négocié par l'ONU sur le passage sécurisé des céréales de la mer Noire en temps de guerre parce qu'elle n'a plus besoin des ports ukrainiens pour exporter de l'ammoniac, a déclaré un diplomate ukrainien de haut rang.

Les contrats à terme CBOT sur le soja de novembre se sont établis en baisse de 37-1/2 cents à 13,39-1/2 dollars le boisseau et les contrats à terme CBOT sur le maïs de décembre ont perdu 8 cents à 6,20-3/4 dollars le boisseau.

Mercredi, le maïs de décembre a atteint son plus haut niveau depuis le 1er novembre et le soja de novembre a touché son plus haut niveau en trois mois et demi.

"Les fonds spéculatifs n'ont aucune raison d'être à découvert sur le maïs et le soja tant que les récoltes se détériorent, mais les profits récents sont trop tentants pour les laisser sur la table alors que le marché est si suracheté", a déclaré Arlan Suderman, économiste en chef de StoneX pour les matières premières, dans une note adressée aux clients.

Le blé tendre rouge d'hiver de septembre du CBOT a gagné 4-1/2 cents à 7,52-3/4 dollars le boisseau. (Informations complémentaires fournies par Matthew Chye à Singapour et Sybille de La Hamaide à Paris ; modifications apportées par Subhranshu Sahu, Sherry Jacob-Phillips, David Evans et Shailesh Kuber)