Les contrats à terme sur le maïs, le soja et le blé ont atteint des sommets plurimensuels lundi, soutenus par les inquiétudes concernant le manque de récoltes dans le monde entier en raison de conditions météorologiques défavorables dans les principales zones de production.

"Compte tenu de la situation dans la Corn Belt, il semble désormais très improbable que le ministère américain de l'agriculture (USDA) puisse annoncer une baisse de la production.

Compte tenu de la situation autour de la ceinture de maïs, il semble désormais très improbable que les estimations de rendement de l'USDA soient réalisables", a déclaré Summit Commodity Brokerage dans une note de recherche. "Si nous restons secs, il sera difficile pour ce marché de faire autre chose que de travailler à la hausse.

A 11:42 CDT (1642 GMT), les contrats à terme de maïs de décembre du Chicago Board of Trade, qui suivent la récolte cultivée dans les champs à travers les Etats-Unis, étaient en hausse de 23 cents le boisseau à 6,20-1/2 dollars. Le contrat a atteint son plus haut niveau depuis le 7 novembre plus tôt dans la session.

Les prix du soja de novembre du CBOT ont augmenté de 16 1/4 cents à 13,59 dollars le boisseau après avoir atteint 13,76 dollars, le plus haut niveau pour le contrat de la nouvelle récolte depuis le 9 mars.

Les contrats à terme CBOT sur le blé tendre rouge d'hiver de septembre ont gagné 32 cents à 7,40-3/4 dollars le boisseau, le plus haut pour le contrat le plus actif depuis le 24 février.

Le ministère américain de l'Agriculture a réduit plus que prévu, mardi après-midi, ses notes de bon à excellent pour les cultures de maïs et de soja aux États-Unis, y compris des baisses importantes dans les États les plus producteurs, l'Iowa et l'Illinois, alors qu'une sécheresse de plus en plus importante a mis à mal les cultures dans le cœur de la ceinture agricole du Midwest.

L'inquiétude grandit également concernant les récoltes dans d'autres régions, notamment en Europe.

En Allemagne, la récolte de blé de 2023, tous types confondus, diminuera de 2,9 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 21,87 millions de tonnes métriques, a déclaré l'association des coopératives agricoles du pays dans sa dernière estimation de la récolte mercredi, les plantes ayant souffert d'un temps sec et chaud.

Le service de surveillance des cultures de l'Union européenne (MARS) a réduit lundi la quasi-totalité de ses prévisions de rendement moyen pour les cultures de céréales et d'oléagineux de cette année dans l'Union, invoquant des conditions météorologiques défavorables. (Informations complémentaires fournies par Matthew Chye à Singapour et Sybille de La Hamaide à Paris ; modifications apportées par Subhranshu Sahu, Mark Potter et Richard Chang)