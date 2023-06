Les cours du soja américain ont légèrement baissé mercredi, les opérateurs ayant pris leurs bénéfices après une hausse lors de la séance précédente, suite à des inquiétudes sur l'état des cultures dans un contexte de sécheresse dans le Midwest américain.

Le blé a mis fin à une hausse de quatre séances et les contrats à terme sur le maïs ont également baissé, étendant les pertes à une deuxième séance consécutive.

Le contrat de soja le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en baisse de 0,2% à 13,96-3/4 dollars le boisseau, à 0407 GMT, après avoir atteint un plus haut d'un mois lors de la session précédente.

Le blé a perdu 0,2 % à 6,35 dollars le boisseau, tandis que le maïs a cédé 0,8 % à 6,07-3/4 dollars le boisseau.

Pour le soja, une baisse de 1,6 million de tonnes métriques des importations de soja de l'Union européenne est négative sur le front de la demande, selon une note de la société de recherche sur les matières premières Hightower.

Toutefois, l'augmentation de l'offre brésilienne a été partiellement compensée par les arrivées de soja au port de Rosario, qui sont tombées à leur niveau le plus bas depuis le début du siècle, ajoute la note.

Les importations de soja de l'Union européenne pour la campagne 2022/23 qui a débuté en juillet avaient atteint 12,33 millions de tonnes métriques au 11 juin, en baisse de 12 % par rapport aux 13,95 millions de tonnes métriques de l'année précédente, selon les données publiées par la Commission européenne mardi.

Le président Vladimir Poutine a déclaré mardi que la Russie envisageait de se retirer de l'accord sur les céréales de la mer Noire parce que l'Occident avait trompé Moscou en ne mettant en œuvre aucune des promesses d'acheminer les produits agricoles russes vers les marchés mondiaux.

La fusion de 34 milliards de dollars annoncée mardi par le négociant en céréales américain Bunge et la société Viterra, soutenue par Glencore, renforcerait la position dominante du plus grand exportateur de céréales et meunier de blé du Brésil, ce qui lui permettrait d'exercer une influence sur les agriculteurs dans certaines régions, ont déclaré des experts.

L'importateur public iranien d'aliments pour animaux SLAL a lancé des appels d'offres internationaux pour acheter jusqu'à 120 000 tonnes de maïs destiné à l'alimentation animale et 120 000 tonnes de farine de soja, selon des négociants européens.

Les fonds de matières premières ont été des acheteurs nets de contrats à terme sur le soja, l'huile de soja, le blé, le maïs et la farine de soja du Chicago Board of Trade mardi, selon les négociants.